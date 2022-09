Impresionante nuevo tráiler de 'The Last of Us': HBO Max ha tirado la casa por la ventana en la serie que adapta el videojuego de terror

La serie original de HBO Max 'The Last of Us' ya tiene tráiler completo tras la primera muestra hace unas semanas. Basada en el aclamado videojuego homónimo desarrollado por Naughty Dog para las plataformas PlayStation, la ambiciosa producción se estrenará en algún momento sin concretar de 2023 en la plataforma HBO Max.

En la sinopsis oficial:

"Veinte años después de que la civilización moderna haya sido destruida. Joel, un superviviente de carácter recio, es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, fuera de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar los EE. UU. y depender el uno del otro para sobrevivir".

En el reparto destacan Pedro Pascal como Joel, Bella Ramsey como Ellie, Gabriel Luna como Tommy, Anna Torv como Tess, Nico Parker como Sarah, Murray Bartlett como Frank, Nick Offerman como Bill, Storm Reid como Riley, Merle Dandridge como Marlene, Jeffrey Pierce como Perry, Lamar Johnson como Henry, Keivonn Woodard como Sam, Graham Greene como Marlon, Elaine Miles como Florence y Ashley Johnson y Troy Baker.

'The Last of Us' está escrita y producida por Craig Mazin y Neil Druckmann, mientras que Kantemir Balagov dirigirá el episodio piloto, con Jasmila Žbanić y Ali Abbasi también dirigiendo episodios. La serie es una coproducción con Sony Pictures Television y cuenta con la producción ejecutiva de Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan y Rose Lam. PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint y Naughty Dog producen.