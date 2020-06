Impresionante teaser de 'Dynamo Dream': Ian Hubert muestra cómo crea un mundo de la nada con sus efectos visuales

Un nuevo viral de twitter ha dejado con la boca abierta a los usuarios por el avance de los efectos especiales de animación 3D y el fotorrealismo. Se trata del teaser de la webserie 'Dynamo Dream', un proyecto independiente y que posiblemente salga en youtube en algún momento de 2021, cuando el proyecto sea financiado por crowdfunding, ya que, para más sorpresa, ¡está hecho por una sola persona!

'Dynamo Dream', es una futura serie web ciberpunk de ciencia ficción creada en por el artista de efectos especiales Ian Hubert, y es una secuela o historia paralela y reinicio de la serie principal 'Dynamo', que presenta el mundo distópico de Dynamo. El planes que ambas series coexistan, pero 'Dynamo Dream' permitirá a Hubert concluir la historia más rápido al mover muchos de los puntos de la trama de una serie a otra.

Ambas se financian en su Patreon por lo que puedes financiar tanto la producción de la serie principal como la de Dreampara ayudar a Hubert, un cineasta y artista de efectos visuales, en un montón de videos musicales, supervisor de FX en el 'Prospect' de 2018, pero su actividad se centra en las series web extrañas como 'Project Lodon' (2014), 'Tears of Steel' (2012) y la presente 'Dynamo' (2012-)

