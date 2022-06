'Made in Abyss': el nuevo tráiler de la temporada 2 del anime fantástico confirma su fecha de estreno

Esta temporada de verano viene calentita y marca uno de los regresos más esperados en el mundo del anime. Después de casi cinco años desde el final de la primera temporada y dos desde que se estrenó la película del anime, por fin llega este verano la temporada 2 de 'Made in Abyss' y ya tenemos una fecha de estreno concreta para el arranque de los nuevos capítulos.

Marcando el día en el calendario

El primer teaser ya nos anticipó la ventana de estreno y nos presentó a algunos de los nuevos personajes que conoceremos en este siguiente arco. El nuevo tráiler nos da un poco más de información sobre qué veremos en los inminentes capítulos y un mejor vistazo a la animación de Kinema Citrus.

Y eso sí, también se ha terminado de confirmar que la segunda temporada de 'Made in Abyss' se estrenará el próximo 6 de julio. Hay que tener en cuenta que esta fecha es para el estreno en Japón, ya que todavía no sabemos nada concreto sobre su distribución internacional y si se podrá ver en simulcast.

Todavía queda mucho por anunciar de la parrilla de simulcasts veraniegos de Crunchyroll, así que no hay por qué descartarlo del todo. El problema viene porque para ponerse al día con el anime desde cero la situación está un poco complicado.

Aunque el el pasado 'Made in Abyss' sí que ha estado en streaming, ahora mismo la primera temporada no se encuentra disponible en ninguna plataforma. Si queremos prepararnos de cara a los nuevos episodios, primero habría que que ver la primera temporada y después la película 'Made in Abyss: El amanecer del alma profunda', que continúa los eventos de la primera temporada y sí que se puede ver en Movistar+.

La temporada 2 del anime se ha bautizado como 'Made in Abyss: The Golden City of the Scorching Sun' y adaptará el Arco Ilblu del manga. El opening de estos nuevos capítulos será interpretado por Riko Azuna, mientras que MITH & ROID se encargarán del tema de los créditos, que se puede oír en este último tráiler.