La temporada 2 de 'Made in Abyss' ya tiene fecha de estreno: el anime de aventuras regresa 2 años después de su película

La segunda temporada de 'Made in Abyss' se ha hecho de rogar. Ya a finales de 2021 se anunció que habría nuevos episodios de la serie después de un espacio bastante amplio entre temporadas, pero parece que definitivamente la temporada 2 del anime se estrenará este mismo verano.

Ventana de estreno para la temporada de verano

La adaptación a anime de 'Made in Abyss' comenzó en 2017 con una pequeña temporada de 13 capítulos. Después vinieron dos películas que servían de compilación de la temporada con algún pequeño añadido, pero no fue hasta 'Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul' que se pudo ver una pequeña continuación para la historia.

Al igual que otras películas de anime que se han ido lanzando recientemente, como 'Kimetsu no Yaiba: Tren Infinito', la película de 'Made in Abyss' adaptaba un arco del manga y continuaba directamente donde se quedó el anime. Aunque algunos fans esperaban una película secuela, finalmente se desveló que la historia continuaría en una segunda temporada oficial del anime.

No se ha concretado una día concreto para el estreno, pero sí que se ha confirmado que los nuevos capítulos se empezarán a emitir en Japón este mismo julio dentro de la ventana de estrenos de verano.

Además de confirmar el mes de estreno, también se ha revelado un poster promocional para esta segunda temporada: 'Made in Abyss: The Golden City of the Scorching Sun'. En principio, todos los actores de doblaje principales regresarán para los nuevos capítulos.

Los nuevos capítulos también estarán producidos por Kinema Citrus, que se han ido haciendo cargo de la primera temporada y de las películas. Sentai Filmworks ya se ha hecho con los derechos de distribución a nivel mundial excepto en ciertos países concretos, así que ahora solo queda por ver si finalmente el anime llegará a España por medio de alguna plataforma de streaming.

'Made in Abyss' se centra en una huérfana llamada Riko, quien vive en una ciudad rodeada por un agujero gigante que llega hasta las profundidades de la tierra. En este Abismo se encuentran todo tipo de misteriosos artefactos y restos de una civilización perdida, por lo que muchos saqueadores se lanzan a explorarlos. Riko sueña con convertirse en una exploradora legendaria y resolver los misterios del Abismo, y un día encuentra un extraño robot con forma de niño al que llama Reg y lleva consigo de vuelta a la ciudad.