'My policeman': primer tráiler y fecha de estreno de la nueva y romántica película de Harry Styles para Amazon Prime Video

Cuando Harry Styles debutó como actor en ‘Dunkerque’ muchos creímos que era el capricho de un día de un cantante que ya había no acariciado, sino sobado las alas de la fama como integrante de One Direction. Ahora, después de coquetear con Marvel, presenta el tráiler de una nueva película en la que su mera presencia será el atractivo principal: ‘My policeman’, que se estrenará el 4 de noviembre en Prime Video.

Amor prohibido

‘My policeman’, basada en la novela original de Bethan Roberts, presenta una historia en dos momentos diferentes en el tiempo. En primer lugar, en los años 50, cuando un policía, un curador de museos y una profesora se embarcan en un lío amoroso. En segundo, cuarenta años después, cuando una noche juntos les obliga a reparar los daños causados en el pasado. Vamos, que va a ser un melodrama de mucho llorar.

Michael Grandage, director de ‘El editor de libros’, será el responsable de llevar a buen puerto esta historia de amores, desamores, nostalgia y arrepentimiento en la que también se dejarán ver Rupert Everett, Gina McKee (‘El hilo invisible’) o Emma Corrin, la princesa Diana de ‘The crown’, que sustituye a Lily James.

Poco importa lo que ponga en los últimos dos párrafos: Las palabras “Harry” y “Styles” juntas ya deberían dar a esta película un número de visionados anormalmente alto durante sus primeros días en la plataforma. Los y las fans del cantante barra actor no tienen de qué preocuparse: Styles aparecerá en una de las películas del año, ‘No te preocupes cariño’, lo nuevo de Olivia Wilde. Story of his life.