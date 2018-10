Nuevo tráiler de 'Homecoming': el creador de 'Mr. Robot' presenta un inquietante thriller protagonizado por Julia Roberts

Tengo bastantes ganas por ver qué nos tiene en cartera Sam Esmail, que ya nos sorprendió a propios y extraños con esa joya que es 'Mr. Robot'. Teniendo en cuenta quién está en la serie, no me extraña que 'Homecoming' sea una de las grande apuestas del año de Amazon Prime Video.

La plataforma de contenidos de Jeff Bezos ha lanzado el segundo tráiler de 'Homecoming', un thriller psicológico de diez episodios protagonizados por Julia Roberts y todo un gran reparto de rostros conocidos y habituales de la televisión.

Heidi (Roberts) es una asistente social de un centro de apoyo para la reinserción de soldados a su vida civil que comienza a trabajar en el caso de Walter Cruz (Stephan James). Saltamos cuatro años después donde un auditor del Depto. de Defensa (Shea Whigham) contacta con Heidi, alejada ya de ese empleo, para preguntarle por qué dejó de trabajar allí. Heidi se da cuenta entonces que hay una historia completamente diferente a la que ella misma se había contado.

La verdad es que con esta sinopsis uno no sabe muy bien qué pensar. No he escuchado el podcast de Eli Horowitz y Micah Bloomberg en el que se basa 'Homecoming', pero la verdad es que tiene pinta de ser un thriller bastante adictivo. De hecho, puede que ayude bastante el que sean episodios de media hora.

A Roberts, James y Whigham se les unen en el reparto Bobby Cannavale, Jeremy Allen White, Alex Karpovsky y Dermot Mulroney. 'Homecoming' se estrenará el próximo 2 de noviembre.