'Una película de Minecraft' estrena su primer y desconcertante tráiler con Jason Momoa y Jack Black adaptando el videojuego más vendido de la historia

Hay dos verdades sobre 'Una película de Minecraft' que nos deberíamos grabar a fuego para que no nos pillen de sorpresa de cara al futuro. La primera, que va a arrasar en taquilla. No en vano, 'Minecraft' es el juego más vendido de todos los tiempos con más de 300 millones de unidades a lo largo de los últimos trece años. La segunda, que nos vamos a rascar muchísimo la cabeza los próximos meses preguntándonos "¿De verdad esto ha costado tantísimo dinero?".

Hay que ser minero, romper el pico en el hierro

'Una película de Minecraft' se estrenará el 4 de abril de 2025 y su primer vistazo es, cuando poco, desconcertante. No se puede negar que ha pillado y respetado la estética del juego, pero la presencia de Jason Momoa, Jack Black y el resto de personajes en acción real interactuando con una pantalla verde la asemeja más a un sketch del 'Saturday Night Live' o un anuncio de la Superbowl.

Por otro lado, el director es Jared Hess, que en su día guionizó y dirigió 'Napoleón Dinamita' y 'Super Nacho', que eran películas de nicho, así que el resultado final es una incógnita, sobre todo teniendo en cuenta que no sabemos demasiado sobre el argumento todavía. En 'A Minecraft Movie' seguiremos a cuatro marginados que entrarán en el mundo del videojuego y deberán encontrar el camino a casa reconectando con las habilidades que les hacen únicos y creativos. Es lo que hay.

En cuanto al presupuesto no hay nada seguro, pero en 2015 Rob McElhenney dijo que le ofrecieron 150 millones de dólares para hacer la película, así que andará, os lo creáis o no, alrededor de esta cifra. Habrá que ver si en futuros tráilers la propuesta convence a todo el mundo y no solo a los fans más endiablados de la franquicia, que, por otro lado no es la primera vez que se adentra en la narrativa final: hay decenas de novelas, un manga e incluso varios cómics. Si quieren convencernos también a los que no hemos jugado en nuestra vida, es algo que tendrán que luchar... a pico y pala.

En Espinof | La edad oscura del videojuego en el cine: por qué antes de 'Super Mario Bros. La pelicula' o 'The Last of Us' la mala fama de las adaptaciones estaba justificada

En Espinof | Las mejores películas de 2024