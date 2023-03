Ya puedes ver a Rachel Weisz por partida doble en el tráiler de 'Inseparables': el remake del clásico de David Cronenberg para Amazon Prime Video pinta mejor de lo esperado

Si eres un cineasta de prestigio con unas cuantas décadas de actividad a sus espaldas, empiezas a tener todas las papeletas para que tu obra comience a ser víctima de todo tipo de remakes, algunos decentes, otros no tanto. El último realizador en sentir en sus —nuevas— carnes este fenómeno no es otro que David Cronenberg, cuya 'Inseparables' ha sido la última en pasar por el taller de chapa y pintura.

Las gemelas golpean dos veces

Tal como os contamos a mediados de 2020, la turbia 'Dead Ringers' —así se tituló originalmente— se transformaría en una miniserie producida y protagonizada por Rachel Weisz, que sustituiría a los pérfidos gemelos que encarnó Jeremy Irons en la original. Pues bien, hoy al fin hemos podido echar el guante a un primer tráiler del show y la cosa pinta sorprendentemente decente.

El cambio de género de las protagonistas no será lo único que ha cambiado en este salto al medio catódico que ha traído bajo el brazo algún que otro giro en lo que respecta a sus temas y entresijos argumentales. Nada mejor que echar un vistazo a la sinopsis para comprobarlo:

"Elliot y Beverly Mantle son dos gemelas que lo comparten todo: drogas, amantes y un deseo por hacer lo que sea necesario, incluso desafiar los límites éticos de la medicina, en un esfuerzo por hacer frente a las prácticas anticuadas e innovar en la salud de la mujer".

'Inseparables' llegará a Amazon Prime Video el próximo 21 de abril bajo el ala de un grupo de directores de lo más interesante compuesto por Sean Durkin —'Martha Marcy May Marlene'—, Lauren Wolkstein —A friend of the Family'—, Karena Evans —'Y: El último hombre'— y Karyn Kusama —'La invitación'— que, a su vez, estará capitaneado por la showrunner Alice Birch, guionista de 'El prodigio' y varios episodios de 'Succession'.

En Espinof | Las mejores series en Amazon Prime Video en 2022