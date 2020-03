'Lo que hacemos en las sombras': un hilarante teaser tráiler anuncia la temporada 2 de la comedia vampírica

La serie de televisión estadounidense basasa en 'Lo que hacemos en las sombras' (What We Do In The Shadow, 2014), creada por el codirector de aquella Jemaine Clement e viene con la segunda temporada y el canal FX lo ha anunciado con un divertido teaser en el que vemos a los protagonistas siendo entretenidos por un espectáculo de marionetas de su sirviente humano.

A veces veo vampiros

'Lo que hacemos en las sombras' ya ofreció un vistazo a la nueva temporada, presentando una imagen con Haley Joel Osment como uno de los no muertos de la casa de Staten Island donde viven los vampiros, y se convierte en el familiar elegido por Nadja (Natalie Demetriou) y Laszlo (Matt Berry). Entertainment Weekly estrenó el primer vistazo, donde Osment reconoció la ironía de trabajar en otro proyecto que trata con los muertos vivientes. "Y ahora estoy de vuelta en el cementerio de nuevo. Literalmente".

El creador de la serie, Jemaine Clement, dijo a EW:

"Tenemos muchas grandes estrellas invitadas en el programa esta temporada. Los fas verán a Haley Joel Osment en el estreno. ¡Todos se enamoraron de él! Es un actor realmente talentoso, obviamente. Y no teníamos idea de lo divertido que es. Solo aparece en un episodio, pero es un gran cambio de personaje. Juega en un otro lado más aterrador. Es instantáneamente un éxito con todos, excepto con Guillermo [Harvey Guillén]"

Taika Waititi, productor ejecutivo de la serie, había adelantado más cameos de vampiros, como la aparición de Mark Hamill ya confirmado desde hacía meses. La primera temporada se emitió el 27 de marzo de 2019, y en mayo de 2019, fue renovada para una segunda temporada que constará de diez episodios y se estrenará el 15 de abril de 2020.