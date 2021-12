Sensacional tráiler de 'Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty': HBO Max pone fecha al estreno de su serie sobre el mítico equipo de baloncesto de los 80

HBO Max puso en marcha hace tiempo 'Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty', la serie que acabó provocando la ruptura profesional entre el director Adam McKay y el actor Will Ferrell. El propio McKay habló largo y tendido al respecto hace apenas unos días, pero ahora toca centrarnos en el lanzamiento del sensacional tráiler de la serie que motivó esa disputa. Además, ya tenemos fecha de estreno: marzo de 2022.

'Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty' toma como base un libro de Jeff Pearlman que gira alrededor del mítico equipo de baloncesto Los Angeles Lakers durante los años 80, época en la que surgió una de las dinastías más importantes de la historia de este deporte, tanto dentro como fuera de las canchas.

Max Borenstein, conocido por haber participado en los guiones de todas las películas del MonsterVerse, se ha encargado de escribir una serie que contará con un episodio piloto dirigido por McKay, quien en breve estrena la muy esperada 'No mires arriba'. La primera temporada consta de 10 episodios y promete ser una de las grandes series del año que viene.

Repartazo

Ojo al extenso y llamativo reparto de la serie: John C. Reilly, Quincy Isaiah, Jason Clarke, Adrien Brody, Sally Field, Gaby Hoffman, Tracy Letts, Jason Segel, Julianne Nicholson, Hadley Robinson, Dr. Solomon Hughes, Tamera Tomakili, Brett Cullen, Stephen Adly Guirgis, Joey Brooks, Sarah Ramos, Spencer Garrett, Molly Gordon, DeVaughn Nixon, Delante Desouza, Jimel Atkins, Austin Aaron, Jon Young y Rob Morgan dan vida a sus protagonistas.