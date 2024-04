La serie animada más denostada de HBO Max regresa ya con su temporada 2. 'Velma' acaba de desvelar el tráiler de sus nuevos episodios

Puede que, con permiso de 'The Idol', no haya habido tanta oleada de reacciones negativas hacia una serie de HBO Max en los últimos años. Sin embargo, eso no evitó el que las aventuras en solitario de 'Velma' tuviesen temporada 2. Esta llega el próximo jueves 25 de abril y desde la plataforma acaban de lanzar su tráiler.

De esta manera, el popular personaje de Scooby-Doo, a quien da voz Mindy Kaling en su versión original, vivirá un nuevo misterio espeluznante en Crystal Cove. La joven detective deberá surfear en su recién llegada popularidad antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, parece que no podrá contar con sus fieles amigos, ya que estos están... castigados.

Con 'Velma' se vio claramente estos divorcios entre crítica/público y audiencia que tiene. Si bien fue denostada por crítica y público (un 39% y 7% respectivamente en Rottentomatoes), para la plataforma fue todo un éxito de audiencia, convirtiéndose en la serie animada más vista de la por entonces breve historia de la plataforma.

Nuevo misterio

Desarrollada por Charlie Grandy, la temporada 2 contará nuevamente con 10 episodios. En el reparto de voces originales se encuentra, junto a Kaling, Glenn Howerton, Sam Richardson y Constance Wu como los componentes de la patrulla Scooby-Doo en esta expansión del universo de Hannah-Barbera... sin el perro.

«No pudimos conseguir a Scooby-Doo. ¿Cómo lo hacemos de una manera divertida?», comentaba Grandy en una presentación de la serie durante la Comic-Con, «lo que hacía que fuera una serie para niños era él. Coincidió con Warner diciéndonos que no podíamos usar al perro.» Con o sin perro, el resultado fue regular.

En Espinof: