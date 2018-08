'Star Wars Resistance', primer tráiler y fecha de estreno de la nueva serie estilo anime de la saga

Parece que en la era del peak TV Disney lo está dando todo a la hora de explotar una de sus "gallinas de los huevos de oro" como es 'Star Wars'. Entre sus planes figuran el regreso de 'The Clone Wars' y una serie de acción real. Pero antes llegará el estreno de 'Star Wars Resistance', su nueva serie animada que ya tiene tráiler y fecha de lanzamiento.

Ambientada en la época inmediatamente anterior a 'Star Wars Ep. VII: El despertar de la fuerza', en 'Star Wars Resistance' conoceremos las aventuras de Kazuda Xiono, un joven piloto que se une a la resistencia y está designado a la Colossus bajo el mando de Poe Dameron. Allí trabajará como mecánico, pero su verdadera y secreta misión es ser un espía e informar sobre la amenaza de la Primera Orden.

La serie se estrenará el domingo 7 de octubre en Disney Channel para luego empezar a emitirse en Disney XD. Todo esto en EEUU, claro. En España todavía no sabemos cómo llegará esta nueva serie de Star Wars, aunque me imagino que se hará a través de los canales de Disney en nuestro país. De momento la compañía ha publicado un primer tráiler en el que podemos ver la pinta que tiene:

He de reconocer que me esperaba algo más de épica en el tráiler y que este estilo de pseudoanime no me ha terminado de convencer. Pero bueno, aquí hay que confiar en que la historia sea buena y teniendo en cuenta que detrás con Dave Filoni y gran parte del equipo responsable del departamento de animación de Star Wars, por lo que confío en ellos.