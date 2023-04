'Star Wars: Visions' revela el espectacular trailer de su temporada 2: la magnífica antología animada vuelve con Luis Tosar, Úrsula Corberó y más fichajes galácticos

Como no podía ser de otra manera, la Star Wars Celebration Europe 2023 de este año ha venido cargadita de anuncios y sorpresas. Entre el regreso de Rey, y el primer tráiler de 'Ahsoka', también ha habido un momento para acordarse de la animación con uno de los proyectos más interesantes de la franquicia. Porque si la primera temporada de 'Star Wars: Visions' dejó el listón alto, su segundo volumen viene pisando fuerte.

Wookies, siths y carreras espaciales

Para esta segunda temporada de 'Star Wars: Visions' hemos dejado el anime un poco atrás y se ha abierto la puerta a otros estudios con técnicas diferentes incluyendo Cartoon Saloon, Aardman Animations y Studio Mir... Así que tendremos anime, pero también stop-motion, CGI y animación tradicional europea para dejarnos un cóctel bien variaditos.

Entre los nueve estudios elegidos también está el estudio español El Guiri con su corto 'SITH' dirigido por Rodrigo Blaas. Con el primer adelanto se nos queda un sabor de boca bien bueno para representar a la animación española, y además el corto contará con las voces de Úrsula Corberó y Luis Tosar tanto en la versión en inglés como en castellano.

Para el volumen 2, la verdad es que la antología no se ha quedado corta con fichajes estelaeres, y también contará con las voces de Anjelica Huston, Daniel Dae Kim, Anika Noni Rose, Daveed Digs y Steve Blum, entre otros.

Al igual que como con el primer volumen de la antología, 'Star Wars: Visions' no recoge historias canon, si no que se centra en explorar el universo de George Lucas y sus posibilidades creativas través de la animación. Así que puede pasar de todo sin que afecte a las trilogías principales, 'The Mandalorian' o cualquiera de las otras series.

La segunda temporada de 'Star Wars: Visions' se estrena al completo en Disney+ el próximo 4 de mayo, justo a tiempo para pegarnos una buena maratón en el Día de Star Wars.