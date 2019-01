El teaser de 'Birds of Prey (And The Fantabulous Emancipation of one Harley Quinn)' presenta el spin-off de 'Escuadrón suicida'

Ya está aquí. Warner acaba de lanzar el primer tráiler de 'Birds of Prey (And The Fantabulous Emancipation of one Harley Quinn)', el esperado spin-off centrado en el personaje interpretado por Margot Robbie en 'Escuadrón suicida'. En él además de volver a ver a la actriz transformada en Harley Quinn también tenemos un primer vistazo al resto de protagonistas.

'Birds of Prey (And The Fantabulous Emancipation of one Harley Quinn)' cuenta cómo la protagonista decide unir fuerzas con otras tres heroínas tras separarse de Joker. En concreto sus nuevas aliadas son Canario Negro, Cazadora y Renée Montoya, quienes juntas tendrán que salvar a una niña que se ha convertido en el objetivo del temible criminal Máscara Negra.

Mary Elizabeth Winstead, Ewan McGregor, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Pérez, Chris Messina y Ella Jay Basco acompañan a Robbie al frente de 'Birds of Prey (And The Fantabulous Emancipation of one Harley Quinn)'. Un reparto de lo más estimulante el que ha tenido en sus manos Cathy Yan, directora que salta aquí al mundo de las grandes producciones tras debutar en el largometraje en 2018 con 'Dead Pigs'.

Robbie también ha lanzado esta imagen que veis más arriba en su cuenta de Instagram para marcar el pistoletazo de salida de la campaña promocional de 'Birds of Prey (And The Fantabulous Emancipation of one Harley Quinn)'. Su estreno no está previsto hasta el 7 de febrero de 2020, así que todavía veremos mucho más de la película antes de que llegue a los cines.