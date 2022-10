La temporada 2 de 'Historias para no dormir' ya tiene tráiler: el regreso de la serie de Amazon promete ser imprescindible para los amantes del terror

Amazon acaba de lanzar el inquietante tráiler de la segunda temporada de 'Historias para no dormir', remake para Prime Video de la mítica serie de terror creada por Narciso Ibáñez Serrador. Por desgracia, la plataforma todavía no ha querido anunciar su fecha de estreno, pero de esperar que su lanzamiento no se demore mucho más.

Al igual que la primera entrega, la temporada 2 de 'Historias para no dormir' está formada por cuatro episodios totalmente independientes entre sí y cada uno de ellos cuenta con un equipo diferente. En esta ocasión tenemos detrás de las cámaras a Jaume Balagueró, Nacho Vigalondo, Alice Waddington ('Paradise Hills') y Salvador Calvo ('Adú').

Los episodios elegidos para ofrecer una nueva visión de los mismos son 'El trasplante' (Salvador Calvo), 'La alarma' (Nacho Vigalondo), 'La pesadilla' (Alice Waddington) y 'El televisor' (Jaume Balagueró).

Entre los actores que participan en esta segunda tanda de 'Historias para no dormir' destacan Javier Gutiérrez, Petra Martínez, Carlos Cuevas y Ramón Barea en 'El trasplante', Roberto Álamo, Javier Gurruchaga, Neus Sanz, Carlos Areces y Aníbal Gómez en 'La alarma', Álvaro Morte, Mina El Hammani y Boré Buika en 'La pesadilla' y Pablo Derqui y Manuela Vellés en 'El televisor'.

Además, Amazon también ha lanzado un cartel de la segunda temporada que podéis ver justo encima de estas líneas.

