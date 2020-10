Tétrico tráiler para 'Empty Man': un estreno sorpresa de terror para Halloween que sugiere un cruce de 'IT' y 'Candyman'

Esto es raro. 20th Century Studios acaba de lanzar un tráiler para su propia película de terror, 'The Empty Man' que se estrena en poco más de una semana. Basada en las populares novelas gráficas sobre una leyenda urbana en un pequeño pueblo de Boom! Estudios, el primer adelanto llega sin avisar y parece algo entre 'The Ring' y 'Candyman' con un grupo de chavales a lo 'IT' (2017) ya en secundaria.

Una novela gráfica de éxito

El tráiler ofrece una propuesta de puro terror con una imaginería interesante pero da un poco de miedo que salga tan repentinamente el próximo viernes 23 de octubre, con solo una semana para promocionar. Suena a que por una u otra razón no es un film en el que confíen demasiado, sin embargo, hay un presupuesto y el tráiler sugiere algo más bueno que desastroso. El problema es que sea otro 'Bye Bye Man'.

En la sinopsis de la película:

“Cuando un grupo de adolescentes de un pequeño pueblo del medio oeste comienza a desaparecer misteriosamente, los lugareños creen que es obra de una leyenda urbana conocida como El hombre vacío. Mientras un policía retirado investiga y lucha por dar sentido a las historias, descubre un grupo secreto y sus intentos de convocar a una entidad mística y horrible, y pronto su vida, y las vidas de sus seres cercanos, están en grave peligro".

El eslogan del póster reza "La primera noche lo escuchas. La segunda noche lo ves. La tercera noche te encuentra" con lo que resuena a leyenda urbana tipo Slenderman. La buena noticia es que está dirigida por David Prior, creador del fantástico mediometraje lovecraftiano AM1200 (2008), que también escribe el guion a partir de la novela gráfica de Cullen Bunn. 'The Empty Man' está protagonizada por James Badge Dale, Marin Ireland, Stephen Root, Ron Canada, Robert Aramayo, Joel Courtney y Sasha Frolova.