'The Underground Railroad': la prometedora serie de Barry Jenkins para Amazon se presenta con un cautivador teaser trailer

60 segundos y un plano espectacular envuelto por las evocadoras partituras de Nicholas Britell. Eso es todo lo que ha necesitado el oscarizado Barry Jenkins —'Moonlight', 'El blues de Beale Street'— para tocarme la fibra sensible con el breve y cautivador teaser de 'The Underground Railroad'; la nueva serie limitada de Amazon Prime Video que adaptará la novela homónima de Colson Whitehead.

En sus nueve episodios, dirigidos en su totalidad por el propio Jenkins y protagonizados por intérpretes como Thuso Mbedu, Chase W. Dillon o Joel Edgerton, el cineasta contará la historia del 'Underground Railroad' que da título a la producción; una red de rutas secretas y refugios que se utilizaron por los afroamericanos esclavizados para escapar a los estados libres y a Canadá en la norteamérica prebélica.

Así reza la sinopsis de la serie:

Jenkins, que anunció el pasado mes de septiembre el fin del rodaje tras 116 jornadas, habló con IndieWire en una entrevista en la que definió su trabajo como el más duro de su carrera.

"Es lo más duro que he hecho nunca, no porque fuese difícil físicamente, sino emocionalmente. Nunca había llorado en set con algo que hubiese hecho. En esta, al menos una vez cada dos semanas alguien me decía, '¿Estás bien, tío?' Tenía que salir del set durante 10 o 15 minutos porque estaba consternado. Nuestro asesor me sacó un día del set y no me dejó seguir dirigiendo".