'Thor: Love and Thunder': claves, secretos, teorías y todo lo que nos muestra el tráiler de la nueva película Marvel de Taika Waititi

El primer adelanto de Marvel para 'Thor: Love and Thunder' llegó ayer oficialmente, brindando a los fans el primer vistazo oficial a la próxima película de Taika Waititi, después de meses de mucha anticipación, falsas pistas y fechas para su llegada. Y si bien el teaser es corto, ofrece mucho para masticar, dándonos un vistazo a la aventura cósmica de Thor (Chris Hemsworth) a meses antes de su estreno.

A primera vista, el tráiler enseña a Guardianes de la Galaxia, Natalie Portman transformada en la nueva Diosa del Trueno y todo lo que mas o menos se esperaba por lo que se había anunciado previamente. Dado que todavía estamos a algunos meses del estreno, podemos ir desglosando con calma todo lo que nos ha dejado ver el primer avance de la película, también empezando por su música y regreso al heavy rock.

La influencia de Waititi en Thor, tanto en las películas como en el personaje, inyectó diversión y color, así como el icónico uso de Led Zeppelin en Ragnarok, cambiando enormemente el estilo de la saga, por lo que es lógico que el director continúe con este estilo y ahora escuchamos la famosa canción, 'Sweet Child o' Mine' (1988), el único single número 1 de Guns N' Roses en los Estados Unidos. En su letra escuchamos frases como que " el trueno y la lluvia pasen tranquilamente por mí", algo especialmente significativo para Thor, ya que él es el Dios de estos elementos.

Dado que la canción escrita por el líder Axl Rose como una canción de amor para su futura esposa, se ha querido ver el uso de la misma en el tráiler porque también revela el regreso del antiguo interés amoroso de Thor, Jane Foster, con lo que el uso podría indicar un resurgir de la relación de los dos, a juzgar por la mirada que Thor le da a Foster mientras ella empuña a Mjolnir, mostrando que sus sentimientos por ella no se han desvanecido y confirmando que la trama se basa en los cómics de Jason Aaron y Russell Dauterman, en los que se revela a la nueva portadora digna del martillo.

Parte del éxito de la anterior película fue la gran idea de Waititi de combinar la mitología nórdica con la estética del heavy metal y hard rock de los 80, que tan bien conecta con el mundo del personaje, y en esta entrega juguetea con lo mismo desde el póster, una imitación de poses clásicas de portadas musicales de esa música, postulándose como la versión "mainstream" del rescate retro de ideas similares que hicieron cartas de amor al mundo de los 80 'Kung Fury' (2015) o 'Deathgasm' (2015)

Thor es único entre la alineación actual del MCU, en liderar cuatro películas independientes diferentes y parece que será la más personal hasta la fecha. Después de la muerte de sus padres, hermano, hermana, los Tres Guerreros, Heimdall y los eventos del chasquido, Thor se ha puesto a repensar quién es. La depresión y el aumento de peso que enfrentó en 'Endgame', debido a la culpa que sentía por no haber matado a Thanos, le persiguieron por un tiempo, pero parece haber encontrado una nueva motivación y propósito.

En su búsqueda de la paz interior, su retiro es interrumpido por un asesino galáctico conocido como Gorr (Christian Bale), que busca la extinción de los dioses. Para combatir la amenaza, Thor solicita la ayuda de Valkyria, ahora reina, y otros amigos y se embarcan en una aventura cósmica para descubrir el misterio de la venganza del Dios Carnicero y detenerlo antes de que sea demasiado tarde.

El tráiler muestra el Sorprendente regreso de Guardianes de la Galaxia Star-Lord de Chris Pratt, Nebula de Karen Gillan, Mantis de Pom Klementieff, Groot de Vin Diesel, Rocket de Bradley Cooper, Drax de Dave Bautista y un regreso inesperado, el Kraglin de Sean Gunn, al que se puede ver corriendo hacia un lado, entrando y saliendo del fuego que se aproxima. El personaje incluso tiene la aleta de Yondu todavía intacta, aunque la Flecha Yaka no se ve inmediatamente en uso.

El tráiler comienza con una secuencia de Thor corriendo por el bosque, primero como un niño, luego como un adolescente y, finalmente, como el voluminoso héroe, cuyo disfraz de Dios del Trueno en su adolescencia es una referencia directa a la apariencia clásica de cómic de Thor, completa, con el casco alado.

Nuestro héroe ya no está tan convencido de todo el asunto de los superhéroes, y después de salvar el mundo por enésima vez,** guarda su hacha de confianza, Stormbreaker, que usó para luchar contra Thanos**, y se ha convertido a una vida de paz. Todo lo que necesita ahora es un espantapájaros para colgar su armadura.

El Dios del Trueno parece que está listo para volver a ponerse en forma con un intenso régimen de ejercicios, en los que usa una gorra que pone "El vengador más fuerte", un guiño directo a Ragnarok, cuando intenta acceder a un avión construido por Tony Stark refiriéndose a sí mismo como el Vengador más fuerte, solo para descubrir que el título pertenece a Bruce Banner, una broma que dejó una cicatriz en el ego de Thor.

Parece que Thor intenta copiar el look de Peter Quill con una chaqueta similar, mientras Star-Lord pone los ojos en blanco. Además, la camiseta recuerda aún más a la que lleva Jack Burton (Kurt Russell, el padre de Quill en Guardianes de la Galaxia 2) en la película 'Golpe en la pequeña china' de John Carpenter, uno de los referentes principales de Waititi para reformular al personaje.

El tráiler también da la bienvenida de nuevo a Korg, el hombre de roca con la voz de Waititi, que roba escenas cada vez que aparece. También tenemos otra referencia de cómic con un bote tirado por dos cabras voladoras. En Marvel Comics y la mitología nórdica, Thor usa dos cabras voladoras para cruzar los cielos, y parece que Love and Thunder encontró la manera de llevar este extraño detalle al MCU. Korg también luce un nuevo disfraz de gladiador, completo con un cinturón con forma de cabra, que podría ser otro guiño a los compañeros animales de Thor.

Durante su viaje de autodescubrimiento, Thor irá a nuevos rincones del cosmos. El Dios del Trueno también conocerá gente nueva, incluida una misteriosa mujer pirata de cabello azul. La secuela tiene "Amor" en su título, pero no sabemos mucho de este posible ligue del dios.

No sería una película de Marvel sin un supertraje nuevo y aquí vemos a Thor luciendo una nueva y colorida versión de su icónico atuendo. Un detalle que han captado los fans es que no hay cambio de color en el nuevo ojo artificial.

Why does Thor have his blue eyes in the new trailer? The artificial eye was a different color#ThorLoveAndThunder #thorloveandthundertrailer #thor pic.twitter.com/qTLOq74hoO