Todos los guiños que te has podido perder en el espectacular tráiler de 'Deadpool y Lobezno'

Para deleite de los fans y alivio de muchos que cada vez más estaban queriendo dejar de serlo, el espectacular tráiler de 'Deadpool y Lobezno' se presentó ayer, y viene cargadito de perlas, momentazos y referencias.

Si en el anterior ya el propio Mercenario Bocazas prometía poner patas arriba el Universo Cinematográfico de Marvel, este segundo tráiler parece reforzar esa idea. El multiverso vuelve a estar en el centro del argumento y es la excusa perfecta para sacar a bailar algunos de los elementos más recónditos de estos cómics, así como guiños queridos por los fans.

Así que vamos a analizarlos, que hay mucha mandanga.





Lobezno comiquero

Venga, ahora sí que sí. Este es el Lobezno que muchos fans llevan años queriendo ver en pantalla. O al menos lo es en su look, porque su flamante traje amarillo y azul es una referencia directa a su aspecto en los cómics. Lo de recortar en estatura a Hugh Jackman ya está más complicado.

… Pero no es el que conocemos

Reclutar a Lobezno en un bar ya es su propio evento canónico y su mal humor es inmediatamente reconocible, pero ojo, este no es el Lobezno que conocemos. O al menos eso es lo que deja intuir un tráiler que pone el foco en su condición de antihéroe en un universo en el que ha fracasado por salvar a sus seres queridos, como esas ominosas tumbas que vemos parecen ilustrar.

Una nueva villana con mucho pasado

Dad la bienvenida a Cassandra Nova, la nueva villana de la película, calva, peleona, y probablemente más interesante: la hermana gemela de Charles Xavier en los cómics.

Aunque hasta ahora no hay información de si mantendrán su origen, la historia detrás de este personaje es muy interesante, ya que se trata de una gemela parasitaria en el plano astral que copiando el ADN del Profesor X se hizo su propio cuerpo. Los poderes de esta señora incluyen telequinesis, mimetismo, control mental o la desmaterialización. Estos dos van a sudar.

Trama multiversal

La serie de Loki cada vez va siendo más necesaria para entender el actual universo de Marvel, porque en esta película vuelven tanto la Autoridad de Variación Temporal (AVT) como sus agentes. Y eh, para los no exclusivamente marvelitas, ¡ahí tenéis a Tom de Succession!

Alioth, el nubarrón de Loki

También vuelve otro viejo conocido. Y es que el villano de Loki (si a una nube cósmica del espacio tiempo se la puede llamar villano) parece que se unirá a este creciente plantel de villanos para volver a liarla parda.

Casco de Ant-Man gigante y otros invitados especiales

Este no es precisamente sutil, pero sorprende por sus implicaciones. Seguimos aprovechando la trama multiversal, ya que parece venir del mismo mundo del que proviene Cassandra y actuar como su base de operaciones. Toda una declaración de intenciones de alguien que no se anda con chiquitas.

Además entre los secuaces en el mismo plano podemos ver a gente de interés, entre los que se pueden reconocer a Azazel (quien ya apareció en 'X-Men: Primera Generación') y a Lady Deathstrike. Y seguro que se guardan alguna sorpresita más.

Dogpool. Eso es. Dogpool

Ojo que este amigable perrete no es una mascota cualquiera. Deadpool no iba a quedarse sin su dosis de cameos multiversales y este canino no es otro que la contrapartida de Deadpool en otro universo, quien recibió también los poderes, entre ellos una gran capacidad de curación.

Carteles en homenaje

No todo tiene que ser el multiverso, también hay referencias a la vieja escuela. En los carteles podemos ver escrito "Copper Heads", probablemente en referencia a 'Copperhead', un villano menor de Marvel que suele asociarse con Daredevil y que ha tenido hasta tres identidades diferentes.

En otro comercio también se puede ver escrito el nombre Liefeld, en referencia a Rob Liefeld, creador de Deadpool.

Mad Max ¿Eres tú?

Aquí hay una por partida doble. Por un lado tenemos el coche de Cráneo Rojo, villano de Capitán América, y que ya aparecería en la primera película del personaje en 2011. Para los no exclusivamente marvelitas, estos planos del convoy son además una clarísima referencia a 'Mad Max: Furia en la carretera'. Teniendo este páramo con el que jugar, claramente lo tenían a huevo.

Portales de Doctor Extraño

¿Pero cómo se mueven estos dos por tanto multiverso? Bueno, la clave parece ser contar de nuevo con los viejos y confiables portales del Doctor Extraño. Se desconoce hasta ahora si podemos esperar un cameo de él o de Wong, pero seguro que de cualquier manera harán el apaño.

Tentando a Kevin Feige

Para los aún dudosos de si Disney impedirá que Deadpool siga siendo Deadpool, este tráiler y su calificación +18 sin duda despejan las dudas. Hay aquí mucha sangre y mucho taco pero además referencias directas a este inusual matrimonio, como el logo destruido de Fox que ya hizo su aparición en el anterior tráiler, o una conversación sobre cómo a Feige no le sientan bien los chistes de cocaína en una película de Marvel.

Humor tuitero

Y para terminar, las traducciones siempre son difíciles y no siempre convencen, a veces se es demasiado literal y a veces se toman demasiadas licencias. Lo muestra un título traducido al castellano que se hace un pequeño lío con esto y traduce "Lobezno" pero mantiene "Deadpool" en lugar de "Masacre".

Donde sí han acertado para deleite de algunos avispados es en la despedida. El tráiler original termina con las siglas LFG ("Let’s Fucking Go") que en castellano han sido traducidas por un PEC ("Por El Culo"). Alguien desde marketing ha pasado su buen tiempo en las redes.

