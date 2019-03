Tráiler de '45 revoluciones': Carlos Cuevas es un prometedor cantante en la nueva serie de Antena 3

Aunque los espectadores de Antena 3 llevamos unos días viendo alguna que otra breve promo de '45 revoluciones', por fin tenemos un tráiler largo del nuevo drama de la cadena. Aún sin fecha de estreno, esta serie de época será, por fin, la primera de Atresmedia en tener 50 minutos de duración por episodio.

'45 revoluciones' nos cuenta la historia de tres jóvenes que luchan por revolucionar la industria discográfica española luchando contra viento y marea en forma de las anquilosadas formas de la época. Al frente del sello se encuentra Maribel (Guiomar Puertas), una chica de 19 años recién salida del Conservatorio.

Junto a su jefe Guillermo (Iván Marcos) intentarán lanzar la carrera musical de Roberto (Carlos Cuevas), un prometedor cantante descubierto en las matinales del Circo Price. Aquí ya imaginais, ya que la sinopsis no lo esconde, que habrá triángulo amoroso en los albores del pop en España.

Quien está detrás de la serie es Bambú Producciones, con Ramón Campos y Gema R. Neira acreditados como creadores. Claro, hasta qué punto han trabajado en el concepto nunca queda claro en el caso de esta productora. Lo que sí que sabemos es que Paula Fernández, quien ya creara 'Vive cantando' y tuvo la idea original de 'Algo que celebrar'. No eran malas series, pero sí que está en el grupo de lo "olvidable".

A ver qué tal porque la verdad es que todo lo que rodea a esta serie me está dejando un pelín frío, y este tráiler no me ha terminado de convencer. Sin duda, viendo quién está detrás, algo decente nos encontraremos.