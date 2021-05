Tráiler de 'Benedetta': Paul Verhoeven vuelve a la carga con su nuevo thriller erótico, que competirá en Cannes 2021

Ya han pasado cinco años desde que el maestro de la controversia Paul Verhoeven nos regalase esa pequeña maravilla titulada 'Elle', en la que, junto a una Isabelle Huppert descomunal, consiguió que muchos nos retorciésemos de incomodidad —y lo pasáramos en grande— en el patio de butacas.

Hoy, al fin, podemos echar un primer vistazo en condiciones a lo nuevo del holandés gracias al tráiler de 'Benedetta', en la que adapta el libro de de Judith C. Brown 'Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy (Studies in the History of Sexuality)'. Atentos, porque no podría pintar mejor.

En 'Benedetta', que formará parte de la próxima edición del Festival de Cannes, Verhoeven nos transportará al siglo XVII de la mano de una joven Benedetta Carlini, abadesa del convento de la Madre de Dios que, además de experimentar diferentes visiones estudiadas por la iglesia, captó la atención de la institución por la relación homosexual que mantuvo con otra mujer.

La película, escrita por David Birke y el propio Paul Verhoeven, cuenta con un reparto compuesto por, entre otros, Virginie Efira, Lambert Wilson, Daphne Patakia y Charlotte Rampling. Por el momento no tiene fecha de estreno en España, pero raro será que no se confirme después de su debut en Cannes, donde competirá por la Palma de Oro.