Tráiler de 'Between Two Ferns: The Movie': Netflix convierte el paródico show de Zach Galifianakis en una nueva película

Zach Galifianakis lleva más de una década con sus micro-sketches para Funny or Die 'Between Two Ferns with Zach Galifianakis', un talk show en formato microscópico donde lo importante es lo absurdo y lo incómodo. Como Go Ibiza Go pero con ese toque extra de glamour que te da Hollywood. El paródico show 'Between Two Ferns: The Movie' llega a Netflix el 20 de septiembre.

El mundo de Zach

¿Recordáis 'Wayne's World'? La película de Penelope Spheeris fue un hito de la taquilla USA y acercó a millones de espectadores del mundo otro micro-espacio de humor. En este caso se trataba del mítico Saturday Night Live, programa prácticamente inédito a principios de los noventa fuera de Estados Unidos.

En aquella película, dos muchachos con un pequeño programa pirata de televisión eran fichados por una gran cadena nacional para trasladar allí su espíritu mientras son manipulados.

Ahora Zach Galifianakis lleva su incómodo programa de entrevistas a famosos a Netflix. El tráiler, repleto de estrellas, comienza con Matthew McConaughey sentado al lado del cómico y pasando apuros. Will Ferrell, Benedict Cumberbatch, Brie Larson, Jon Hamm o David Letterman también se dejan ver por el tráiler.

Solo alguien tan divertido y bizarro como Galifianakis encabezar un proyceto de comedia así. 'Between Two Ferns: The Movie' llegará a Netflix a finales de este mes, y este tráiler promete un paseo salvaje lleno de cameos, preguntas incómodas y comedia física.