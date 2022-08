El tráiler de 'Confess, Fletch' promete humor, misterio y una reunión de 'Mad Men' en un reboot de las comedias ochenteras de Chevy Chase

Hollywood no sería Hollywood si no continuase obsesionada con revivir franquicias, sagas y licencias que parecían haber caído en el olvido para adaptarlas a unos nuevos públicos que, por norma general —y salvo gratas sorpresas— no suelen apreciar los esfuerzos de unos cineastas enamorados del material original, y en este caso le ha tocado el turno de pasar por el filtro del siglo XXI al 'Fletch' de Chevy Chase.

El regreso de Fletcher

Ya han pasado casi 40 años desde que el cómico y actor se pusiese a las órdenes de Michael Ritchie para dar vida al periodista de investigación en 'Fletch, el camaleón' y 'Fletch revive'; dos comedias cargadas de intriga, crímenes y misterios basadas en las novelas de Gregory McDonald. Ahora, en pleno 2022, Greg Mottola dará una vuelta de tuerca a la fórmula.

El director de esa joya titulada 'Supersalidos', de largometrajes como 'Paul' y de series como 'Dave' o 'The Newsroom', se pondrá al frente de 'Confess, Fletch'; una película que encuentra su mayor reclamo en su reparto, que reunirá a John Hamm como John Slattery tras su celebrada colaboración en la prestigiosa 'Mad Men'. Podéis ver el tráiler sobre estas líneas.

Mottola ha hablado así sobre el fichaje de Slattery, que fue sugerido por el propio Hamm.

"He ido conociendo a John a lo largo de los años y disfruto mucho, muchísimo de su faceta como actor, así que me encantó la idea. De hecho, el primer día de rodaje en el que empezamos a rodar sus escenas fue un gran día, porque estos tíos se comunican con tanta facilidad que cogieron un ritmo muy divertido y disfrutable inmediatamente".

Algo nuevo

En esta nueva Fletch el periodista está semi-retirado, viviendo en Europa y escribiendo sobre viajes, arte y lifestyle... hasta que le contratan para descubrir quién es el responsable del robo de dos millones de dólares en obras de arte de la villa de un conde romano. Esto pondrá patas arriba la vida de Fletcher, quien también será culpado de asesinato después de encontrar un cadáver en su Airbnb cuando regresa a Boston para investigar el caso.

No obstante, aunque la trama pueda alinearse perfectamente con lo visto en las dos cintas de los ochenta, Greg Mottola ha dejado claro que intentarán desmarcarse del trabajo de Chase y Ritchie.

"El motivo por el que no pedimos a Chevy Chase que estuviese en la película no es porque no nos gusten las películas originales, porque lo hacen, sino porque pensamos que esto debía ser algo nuevo. Hay muchas cosas que hizo Chevy y que no están en los libros de Fletch: su estilo de comedia, el slapstick y todos los nombres y disfraces. Pensamos que no estaría bien robar todo eso. Hacemos referencia al original, lo homenajeamos, pero intentamos equilibrarlo a medio camino entre el misterio detectivesco y la comedia, posiblemente más que el original".

'Confess, Fletch' se estrenará el próximo 16 de septiembre en Estados Unidos. En España, por el momento, no tiene fecha de estreno.

Vía | Entertainment Weekly