Tráiler de 'Dark Waters': Mark Ruffalo pone en jaque a una multinacional en el primer drama legal de Todd Haynes

Mark Ruffalo ya tenía una carrera muy variada y estimulante antes de fichar por Marvel para sustituir a Edward Norton en el papel de Bruce Banner. Su popularidad se ha disparado desde entonces, pero él ha seguido haciendo títulos muy interesantes alejados del cine de superhéroes. Un nuevo ejemplo de ello lo encontramos en 'Dark Waters', un drama legal que ahora presenta su tráiler.

'Dark Waters' supone además el regreso a nuestros cines de Todd Haynes, responsables de la celebrada 'Carol'. En esta ocasión toma como base una potente historia real: un abogado descubre un oscuro secreto que conecta un creciente número de muertes sin motivo aparente con la actividad de una de las mayores multinacionales del planeta. Para sacar a la luz la verdad pondrá en peligro su futuro, el de su familia y su propia vida.

Un reparto potente

Ruffalo no es el único nombre conocido de un reparto en el que también participan Anne Hathaway, Tim Robbins, Bill Pullman, Bill Camp, Victor Garber, Mare Winningham y William Jackson. Puede que no haya ninguna gran estrella allí, pero sí actores solventes y populares para intentar atraer a la gente a su cine más cercano.

La película parte de un artículo de Nathaniel Rich para el New York Times Magazine que ha sido adaptado para la ocasión por Matthew Carnahan, creador de la televisiva 'House of Lies', y el debutante Mario Correa. Haynes no aparece acreditado como guionista en esta ocasión -lleva desde 2011 sin firmar ninguno de sus trabajos en esta faceta-, pero seguro que algún retoque ha hecho en el libreto.

La llegada a los cines de Estados Unidos de 'Dark Waters' está prevista para el 22 de noviembre. Por el momento no hay fecha para su estreno en España.