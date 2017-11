Tráiler de 'Qué fue de Brad': Ben Stiller se enfrenta a la crisis de la mediana edad

Ben Stiller fue uno de los actores cómicos más taquilleros de Hollywood durante varios años gracias a títulos como 'Algo pasa con Mary' ('There's Something About Mary'), 'Zoolander', 'Los padres de Ella' ('Meet the Parents') o 'Noche en el museo' ('Night at the Museum'), pero últimamente no ha conseguido ningún gran éxito. Habrá que ver si eso cambia en el futuro, pero no creo que sea gracias a 'Qué fue de Brad' ('Brad's Status'), una producción indie de la que ahora os traemos su tráiler.

Stiller se mete aquí en la piel de Brad, un hombre de mediana edad que debería estar muy satisfecho con su vida, ya que le va bien en su trabajo y tiene una familia feliz. Por desgracia no puede dejar de pensar en que a varios amigos de la escuela les ha ido mucho mejor, lo cual le lleva a sentirse un fracasado. Eso irá a peor cuando se reencuentre con varios de ellos en un viaje que hace acompañando a su hijo.

Tráiler en versión original subtitulada

Tráiler doblado al castellano

Los amantes de las series de televisión cuentan además con un gran aliciente para darle una oportunidad a esta película, ya que 'Qué fue de Brad' está escrita y dirigida por Mike White, co-creador de 'Iluminada' ('Enlightened') junto a Laura Dern y autor de los guiones de todos sus episodios. En la gran pantalla había participado en los libretos de 'The Good Girl', 'Escuela de rock' ('School of Rock') o 'Super Nacho', además de dirigir 'El año del perro' ('Year of the Dog').

Acompañando a Stiller al frente del reparto encontraremos a Austin Abrams, visto en 'Ciudades de papel' ('Paper Towns'), Jenna Fischer, conocida por haber dado vida a Pam en la televisiva 'The Office', Michael Sheen, Jemaine Clement y Luke Wilson. Ahora ya solamente nos queda esperar hasta el 5 de enero, fecha elegida por Vértice para su llegada a los cines españoles. En Estados Unidos se estrenó el pasado 15 de septiembre sin armar demasiado revuelo -recaudó poco más de dos millones de dólares-.