Tráiler de 'Downhill': Will Ferrell y Julia Louis-Dreyfus protagonizan el remake de 'Fuerza Mayor'

Fox Searchlight ha lanzado el primer tráiler de 'Downhill' para el próximo remake estadounidense de la aclamada comedia sueca 'Fuerza Mayor' (Force Majeure, 2014). Esta versión de la historia está protagonizada por Will Ferrell y Julia Louis Dreyfus como matrimonio cuyas vacaciones familiares de esquí en los Alpes se ve alterado por una inesperada avalancha.

Con sello de Sundance

En la versión sueca de la historia, el esposo abandona a su esposa y su familia para salvarse, solo para descubrir que la catástrofe no le hizo daño a nadie y tras ocuparse de sí mismo y encontrar que todos sobrevivieron ahora tiene que bregar con las consecuencias de su acto. El remake estadounidense está escrito y dirigido por Nat Faxon y Jim Rash, quienes ganaron un Oscar por coescribir 'Los descendientes' (The Descendants) e hicieron su debut como directores en la comedia de 2013 'The Way Way Back'.

Los directores co-escribieron 'Downhill' junto al creador de la serie de HBO 'Succession', Jesse Armstrong. Ferrell y Louis-Dreyfus han puesto su sello en el material original que se desmarca de los típicos remakes en inglés de películas extranjeras, colándose en la programación del Festival de Cine Sundance 2020.

La película también está protagonizada por Zach Woods, Zoë Chao y Miranda Otto y está producida por Anthony Bregman, Julia Louis-Dreyfus, Stefanie Azpiazu, Erik Hemmendorff y Ruben Östlund se estrena en los cines el 14 de febrero de 2020. Una fecha muy significativa teniendo en cuenta los temas que trata.