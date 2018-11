Will Ferrell y Julia Louis-Dreyfus, pareja inaudita para el remake de 'Fuerza mayor'

Una versión norteamericana de la película de Ruben Östlund 'Fuerza mayor' no entraba en los planes de casi nadie. Pero si esa idea no era suficientemente loca, el reparto de la nueva versión es aún más inesperado: Will Ferrell y Julia Louis-Dreyfus serán el nuevo matrimonio en crisis en medio de un montón de nieve y pijos esquiando.

Gustará más o menos, pero el cine del sueco Ruben Östlund es, cuanto menos, peculiar. ¿Comedia dramática o drama humorístico? No tenemos la respuesta. No la teníamos entonces ni tampoco la tenemos después de su laureada última película, 'The Square'. Ahora, Östlund promete dar un paso más en su reconocimiento mundial tras el anuncio del remake de su película invernal.

Will Ferrell y Julia Louis-Dreyfus serán marido y mujer en la nueva versión en inglés de 'Force Majeure' que produce Fox Searchlight. Habrá que esperar para comprobar si con esta pareja protagonista el humor será algo más tradicional o conservará el gélido tono de la original.

El remake llevará por título 'Downhill', y estará dirigido por Nat Faxon y Jim Rash, el dúo responsable de 'El camino de vuelta' y del oscarizado guión de 'Los descendientes'. El creador de la serie de HBO 'Succession', Jesse Armstrong, escribe el guión de la película.

'Fuerza mayor' seguía a una familia en crisis después el amago de abandono del padre de familia durante lo que él pensaba que era una avalancha. Ferrell y Dreyfus están listos para afrontar una buena dosis de incomodidad. Además, Dreyfus producirá y el director original de la película sueca será productor ejecutivo.

Tráiler de la película original