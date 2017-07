Tráiler final de 'Blade Runner 2049': tan asombroso como innecesario

Sólo han pasado dos meses desde que vimos el anterior avance, y uno desde la aparición de un vídeo del rodaje, pero Warner insiste y ha presentado hoy el tráiler final de 'Blade Runner 2049'. ¿Acaso creen que nos hemos olvidado de la película o que no estamos suficientemente interesados? A mí ya me tenían enganchado con el teaser, no sé a ti...

Recordemos que la secuela está dirigida por Denis Villeneuve (responsable de 'Prisioneros', 'Sicario' o 'La llegada') y cuenta con el regreso de Harrison Ford, liderando junto con Ryan Gosling un reparto en el que destacan los nombres de Jared Leto, Robin Wright, Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Barkhad Abdi y Dave Bautista, entre otros. El tráiler final es tan alucinante como innecesario; si has visto los anteriores, no recomiendo verlo entero. Aunque es difícil quitarlo...

Vídeo en versión original:

Vídeo en español:

Treinta años después de los eventos de la película original, un nuevo Blade Runner, el oficial de la polícía de Los Ángeles K, encuentra un secreto enterrado durante largo tiempo que tiene el potencial de sumergir en el caos a lo que queda de la sociedad. El hallazgo de K le lleva a buscar a Rick Deckard, un ex Blade Runner que ha estado desaparecido durante los últimos 30 años... 'Blade Runner 2049' se estrena el 6 de octubre.

Llama la atención una frase del tráiler: "Este otoño nadie puede escapar de la verdad". ¿A qué verdad puede referirse? ¡¿Son todos replicantes?! Recordemos que con motivo del 35º aniversario de la película original, Ridley Scott declaró que siempre concibió a Rick Deckard como replicante, como queda claro en el montaje del director, y que en esta segunda parte (que inicialmente también iba a dirigir) se zanja la cuestión de una vez por todas.

Asimismo, Scott confirmó que pretende convertir a 'Blade Runner' en una saga y producir más secuelas, como está haciendo con 'Alien', y que ambas franquicias están vinculadas. Máquinas en la Tierra y Xenomorfos en el espacio, el ser humano está condenado...

Por otro lado, es interesante cómo la música de la secuela, compuesta por Jóhann Jóhannsson, rinde homenaje a la banda sonora de Vangelis para el clásico de 1982. Puede que no hiciera falta continuar 'Blade Runner' pero es indudable que se ha reunido un equipo muy potente y, si el guion no es demasiado malo, vamos a disfrutar mucho en la sala de cine con las increíbles escenas que han mostrado los trailers (una vez más, aplausos al gran Roger Deakins, director de fotografía).