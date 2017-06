'Blade Runner 2049' deja claro que Deckard es un replicante y Ridley Scott quiere hacer más secuelas

Este fin de semana se celebra el 35º aniversario de una de las películas más emblemáticas de la historia del cine, 'Blade Runner', cuya esperadísima secuela llegará a los cines en unos meses. Por este motivo, Ridley Scott ha pasado de conceder entrevistas como director de 'Alien: Covenant' a ponerse en el lugar de autor del clásico de 1982 y productor de 'Blade Runner 2049'.

IGN ha hablado con el veterano cineasta y, como de costumbre, sus declaraciones no dejarán indiferente a nadie. Lo más llamativo: 'Blade Runner 2049' zanja de una vez por todas la gran cuestión del film original: ¿es Rick Deckard humano o replicante? Scott siempre ha mantenido que era un replicante pero aún hay quien no lo tiene claro o que se queda con lo que contaba la primera versión de 'Blade Runner' que llegó a los cines.

La película se estrenó originalmente con una voz en off y un final en el que Deckard escapaba con Rachel y se nos aclaraba que serían felices juntos. Posteriormente, se lanzó el montaje del director, donde la música de Vangelis tenía más presencia al desaparecer la voz en off, y el desenlace era más cortante y rotundo: los protagonistas escapaban pero un unicornio de papel desvelaba que Deckard era un replicante. O eso era, al menos, lo que pretendía señalar Scott.

"Siempre fue mi tesis. No recuerdo si Hampton [Fancher, el guionista] coincidía conmigo o no. Pero recuerdo que alguien dijo: 'Bueno, ¿no es una cursilada?'. Y contesté: 'Escucha, yo soy el jodido mejor juez para decir eso. Soy el director, ¿ok?'. Entonces tenía 44 años, no soy un puto gallina. Soy un director experimentado tras hacer publicidad, 'Los duelistas' y 'Alien'. Así que soy capaz de responder a esa cuestión con confianza.

Creo que Harrison [Ford] decía: 'Uh, no estoy seguro'. Yo decía: 'Pero tienes que serlo, porque Gaff, que deja un rastro de origamis por todas partes, te deja una pequeña pieza de origami al final de la película para decir: 'He estado aquí, la he dejado viva, y no puedo resistir hacerte saber que cuando te quedas borracho lo que hay en tus pensamientos más privados ¡es un jodido unicornio!'. ¿Verdad? Me encanta 'Beavis and Butthead' así que lo que debería seguir a eso es: 'Duh'. Entonces, ahora será revelado en la secuela, de un modo u otro."