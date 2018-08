Tráiler final de ‘First Man’: lo nuevo de Damien Chazelle se reafirma como uno de los grandes estrenos del año a su paso por Venecia

No cabe prácticamente la menor duda de que hablar sobre 'First Man' es hacerlo sobre una de las películas más esperadas de la temporada cinematográfica 2018. No es para menos, porque tener entre manos un nuevo trabajo del responsable de joyas como 'Whiplash' y la extraordinaria —aunque no exenta de detractores— 'La La Land' es motivo suficiente para tener las expectativas tan disparadas como las ganas de ponerle los ojos encima.

Después del ya fantástico primer avance de lo último de Damien Chazelle, que os presentamos a principios del pasado mes de junio, hoy os traemos el segundo tráiler de un largometraje que, cada vez, tiene mejor aspecto. Podéis juzgarlo por vosotros mismos a continuación y, de paso, comprobar lo creíble que está Ryan Gosling encarnando al mítico astronauta Neil Armstrong.

¿Pinta bien, verdad? Pues parece que las sensaciones que logra transmitir la campaña promocional de 'First Man' permanecen intactas en el corte final de la cinta; y es que las primeras reacciones tras la proyección del drama espacial en el Festival de Venecia están siendo sobradamente positivas, alabando su sobriedad, su sentido del espectáculo y su atmósfera, y llegando a hablar incluso —cuidado con el hype— de una suerte de equivalente espacial a 'Salvar al soldado Ryan'. Ahí es nada.

A continuación os dejamos con algunos de los comentarios que han vertido en sus redes sociales varios de los afortunados que ya han podido disfrutar de 'First Man'. El resto de los mortales tendremos que esperar al próximo 11 de octubre; fecha en que Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke y el resto del estelar reparto del filme aterrizarán en nuestras salas de cine.

#Venezia75 #FirstMan Transfixed, obsessive take on a mission which was insanity by definition. The only way this story could have been told. Towering achievement, literally, by Chazelle. — Lorenzo Ciorcalo (@rotovisor) 29 de agosto de 2018

I will review Damien Chazelle's First Man at #Venezia75 tonight at 6pm. But one thought: he abolishes the planting of the stars-and-stripes on the moon. It doesn't happen in this film. A rebuke to Trump-ite nationalism? — Peter Bradshaw (@PeterBradshaw1) 29 de agosto de 2018