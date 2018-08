Tráiler final de ‘Maniac’: la nueva serie de Cary Fukunaga (True Detective) en Netflix promete paranoia y desconcierto

Cary Fukunaga es un auténtico histórico para Netflix: fue el responsable de su primer contenido original en 2015, 'Beasts of No Nation', aunque su trabajo televisivo de mayor impacto fue la primera temporada de 'True Detective' para HBO. También se ha hablado de él en los últimos meses como primer responsable asignado a la adaptación de 'It' de Stehen king, aunque finalmente, su presencia en los créditos se limitó a la de guionista.

Fukunaga vuelve a la plataforma con una serie de la que ya habíamos visto algún enigmático adelanto, y que confirma con su nuevo tráiler su talante excéntrico y el acento que el director ha puesto en el apartado visual del proyecto. Protagonizado por Emma Stone y Jonah Hill, cuenta la historia de dos personas que no se conocen (o eso creen) unidos en las últimas etapas de un misterioso ensayo farmacéutico.

En la serie, que se estrena el próximo 21 de septiembre, Stone da vida a una chica obsesionada con su relación rota con su madre y su hermana, y Hill a un acomodado heredero diagnosticado como esquizofrénico. Ambos entran en un tratamiento experimental junto a otros diez extraños y consumen unas píldoras que según la empresa farmacéutica que dirige el experimento les curarán sin efectos secundarios.

La serie está basada en una comedia noruega creada por Hakon Bast Mossige y Espen Lervaag, de episodios de media hora, con el mismo título y con una aproximación al tema mucho más minimalista. El responsable de la adaptación ha sido Patrick Somerville ('The Leftovers'), y Sally Field completa el reparto de la serie, junto a Justin Theroux, que interpreta al científico inventor del tratamiento.