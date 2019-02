Tráiler de 'L.A.'s Finest', el spin-off femenino de 'Dos policías rebeldes 2'

Cada poco tiempo se anuncian proyectos que uno no sabe muy bien cómo han podido parecerle una gran idea a alguien. La mayoría se queda por el camino, pero unos pocos llegan a hacerse. Me da la sensación de que 'L.A.'s Finest', la serie de televisión realizada a modo de tardío spin-off femenino de 'Dos policías rebeldes 2', es uno de ellos y el tráiler que ya podemos ver no hace mucho para que cambie de idea.

'L.A.'s Finest' recupera a Syd Burnett, el personaje interpretado por Gabrielle Union en 'Dos policías rebeldes 2', pero aquí ya no ejerce como agente de la DEA y se ha mudado a Los Ángeles para trabajar en su cuerpo de policía. Allí su compañera tendrá el rostro de Jessica Alba, una madre trabajadora que siente cierta envidia por el modo de vida de Syd.

El resto de implicados

Ernie Hudson, Zack Gilford, Duane Martin y Ryan McPartlin completan el reparto principal de una serie cuya primera temporada consta de 13 episodios. Los tres primeros se estrenarán en exclusiva el próximo 13 de mayo en Spectrum On Demand, el servicio de televisión por cable de Charter Communications.

Creada por George Gallo, también autor de la saga cinematográfica, 'L.A.'s Finest' ha quedado en manos de la showrunner Pam Veasey, quien ya ejerció esa labor en 'CSI Miami' y 'CSI Cyber'. Por su parte, Jerry Bruckheimer repite como productor, tarea que ya desempeñó en las dos películas ya estrenadas y en la tercera, cuya llegada a los cines está prevista para 2020.