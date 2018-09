El tráiler de 'La maldición de Hill House' promete una terrorífica reinvención de la novela de Shirley Jackson

Hace poco más de un año, Netflix dio una alegría a los fans del terror suscritos a la plataforma de streaming anunciando, más que una adaptación, una nueva vuelta de tuerca a la mítica novela de Shirley Jackson 'The Haunting of Hill House' en forma de serie de diez episodios que se unirá a las ya existentes versiones cinematográficas firmadas en 1963 por Robert Wise, y en 1999 por Jan de Bont.

Hoy, tras el primer adelanto en forma de imágenes que nos ofrecieron hace unas semanas, el gigante del video on demand acaba de hacer público un primer tráiler de su nuevo show. Un avance que, además de tener una pinta especialmente prometedora, deja entrever la atmósfera malsana y opresiva que envolverá el nuevo relato de horror de la casa Netflix.

En poco más de dos minutos, 'La maldición de Hill House' ha conseguido capturar toda mi atención por varios factores que van desde su interesantísimo reparto —encabezado por una Carla Gugino espectacular a la que acompañan Henry Thomas, Timothy Hutton o Kate Siegel— hasta una factura técnica impecable que, probablemente, aproveche hasta la última gota de la fantástica localización sobre la que gira el relato.

No obstante, el principal reclamo de la serie radica en su director: un Mike Flanagan que ya ha colaborado con Netflix en la notable adaptación de la novela de Stephen King 'El juego de Gerald' y en esa maravilla de home invasion titulado 'Hush' —que, si no habéis visto, no deberíais perder de vista—, y que ha regalado a los amantes del género piezas tan interesantes como 'Absentia' o la siempre reivindicable 'Oculus: El espejo del mal'.

Para comprobar qué tal le ha ido a Flanagan adaptando el material original de Shirley Jackson tendremos que esperar al 12 de octubre, fecha en que se estrenará la temporada completa de 'La maldición de Hill House'.