El tráiler de la nueva 'The Grudge' ofrece un opresivo reciclaje del clásico de terror japonés

Sony Pictures ha lanzado el primer avance de la reinvención de la legendaria franquicia J-horror que se estrenará en 2020. Dirigida por Nicolas Pesce, responsable de la perturbadora 'The Eyes of my Mother' (2016) y producida por el icono del cine de terror Sam Raimi. El elenco incluye a John Cho and Andrea Riseborough, Demián Bichir, Betty Gilpin, Lin Shaye y Jacki Weaver.

Realmente, 'The Grudge' (2020) no es un reboot o una nueva versión, sino una continuación de la serie de películas de terror que comenzó con la película de 2004 protagonizada por Sarah Michelle Gellar que sí era un remake propiamente dicho de 'Ju-On' (2002) El equipo detrás de la película de terror 2020 está llamando a este nueva película una una "continuación simultánea" de la primera película en lugar de una secuela directa.

La sinopsis de Sony reza: Una madre soltera , Muldoon (Riseborough), que trabaja como detective, descubre que una casa de los suburbios está maldecida por un fantasma vengativo que condena a los que entran con una muerte violenta. Ahora, ella corre para salvarse a sí misma y a su hijo de los espíritus demoníacos de la casa maldita de su vecindario.

Según declaraciones del director, esta nueva 'The Grudge' busca "un balance de lo nuevo y lo viejo, trata sobre el hecho de puede suceder en cualquier lugar y propagarse como un incendio forestal". Tiene una calificación R no solo por ser la más inquietante hasta ahora sino por ser "más retorcida, no es que la ola de J-Horror a principios de la década de 2000 no fuera oscura, pero esta será realmente jodida".Sony Pictures lanzará a película en los cines USA el 3 de enero.