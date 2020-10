Tráiler de 'Stardust': el biopic de David Bowie quiere sumarse a los éxitos de 'Bohemian Rhapsody' y 'Rocketman'

Ya podemos echar un vistazo a Johnny Flynn interpretando a David Robert Jones, alias David Bowie. IFC Films ha lanzado el esperado tráiler de 'Stardust', un biopic que se centra en una etapa concreta del icono musical: cuando viaja a Estados Unidos con 24 años para realizar un tour promocional de su último disco, 'The Man Who Sold the World'.

Las imágenes de 'Stardust' parecen vender un producto en la línea de 'Bohemian Rhapsody' y 'Rocketman', dos biopics de estrellas de la música que cosecharon éxito de taquilla y premios (Rami Malek ganó el Óscar por dar vida a Freddie Mercury mientras que Taron Egerton tuvo que conformarse con un Globo de Oro por encarnar a Elton John). Sin embargo, este nuevo film parte con un importante hándicap: no cuenta con el apoyo de la familia Bowie ni con sus canciones originales.

En principio, la película tiene fijado su estreno en salas y VOD el próximo 25 de noviembre. Sin embargo, tal como están las cosas con el maldito coronavirus, es muy posible que 'Stardust' también se salte los cines y vaya directamente al mercado del streaming, una de las pocas opciones de ocio que nos quedan.

Cabe señalar que 'Stardust' ha tenido una discreta carrera por festivales, siendo presentada en los certámenes de Roma, San Diego y Raindance, donde no ha generado entusiasmo. La puesta en escena corre a cargo de Gabriel Range, director de 'Muerte de un presidente' o 'Falso profeta'. Range también es autor del guion en colaboración con Christopher Bell.

El póster de 'Stardust': "David antes de Bowie"

La historia de 'Stardust' nos lleva a 1971 y se centra en la mencionada gira del joven Bowie (Johnny Flynn), quien deja atrás a su esposa embarazada, Angie (Jena Malone), para buscar el éxito en América de la mano del apurado publicista de Mercury Records, Rob Oberman (Marc Maron). ¿Qué opináis de lo que muestra el adelanto? ¿Os convence Flynn como Bowie?