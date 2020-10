¿El fin de los cines? James Bond no tiene tiempo para morir, pero a las salas les sobra

La pandemia está acelerando la caída de las salas de cine y poniendo en jaque el desarrollo cultural del planeta. Cineworld anuncia el cierre inmediato y por tiempo indefinido (seis meses aproximadamente) de sus 128 salas en Gran Bretaña e Irlanda y de las otras 543 que operan en Estados Unidos bajo la marca Regal.

Salas jurásicas

J0S0K

Recuerdo que, cuando yo no era más que un crío con la fortuna de tener dos salas de cine en mi pequeña villa del norte de España, los mayores siempre me recordaban que habíamos llegado a tener tres cines en el pueblo. Pero no tuve el placer de conocer el Pombo. Me conformé con el teatro Capitol y el cine Esperanza, mi más fiel y mejor compañero de viaje durante esa etapa tan importante de la vida que es la infancia. El 18 de diciembre de 1942 se inauguró con el thriller 'Es un periodista', de David MacDonald', hasta echar el cierre en el año 2002 tras la proyección de la estupenda 'Escalofrío', del también desaparecido Bill Paxton.

Han pasado casi 20 años desde aquel fatídico día en el que nuestro pueblo se quedó sin cines. Para entonces muchos de nosotros ya viajábamos a la capital, donde los majestuosos edificios que albergaban constantemente sueños en celuloide también tenían el agua al cuello y los días contados. Ahora tocaba salir un poco más, hacia los polígonos que recibían las nuevas multisalas de los centros comerciales de las afueras. Joder, aquello no era lo mismo. Pero aún así, por esos pasillos, uno no perdía la sensación de estar ahí para ver una película.

30.000 puestos de trabajo están en peligro en todo el mundo. El grupo registró pérdidas por casi 1.600 millones de dólares (1.300 millones de euros) durante el primer semestre y su deuda asciende ahora a 8.200 millones de dólares. Sí, esto parece mucho más grave que cuando cerraron los cines donde habíamos alucinado con 'Un pez llamado Wanda', 'JFK', 'El terror no tiene forma' o 'La jungla 2: alerta roja'. Entonces matábamos por ir al cine y ahora el mensaje es que moriríamos si vamos. El caos está sacudiendo la industria cinematográfica. Cineworld es el número 2 del mundo, por detrás de AMC. Este mastodonde, por cierto, está controlado por la compañía china Wanda. Qué cosa.

Nadie hablará de los cines cuando estemos muertos

Si bien los cines siguen cerrados en algunos estados de Norteamérica, el anuncio del cierre, que amenaza 45.000 puestos de trabajo, llegó sin miramientos al día siguiente del nuevo retraso del próximo James Bond, 'Sin tiempo para morir'.

El remake de 'West Side Story' que ha rodado Steven Spielberg y que debía llegar a principios de diciembre, finalmente tendrá su estreno un año después. Originalmente prevista para el 2 de abril, pasó a principios de noviembre, pero el rebrote del virus llevó a Universal a dejarlo para la primavera de 2021, cuando los cines (que queden, si qudan), vuelvan a funcionar a pleno rendimiento. Una suposición como otra cualquiera.

Aunque haya tenido que venir un pesudo-apocalipsis para resaltar la debacle de estos mágicos cuartos oscuros, la situación era inevitable a largo plazo. Durante los últimos 20 años hemos vivido una disminución paulatina en la socialización: la gente ya salía menos, fumaba menos y veía las películas en Netflix. En esta era de capitalismo y plataformas, donde puedes hacer casi cualquier cosa sin salir de casa, las salas estaban condenadas.

¿Quién salvará los cines?

Las cifras de 'Tenet', la película que tenía que salvar a las salas del mundo al igual que la película de Santiago Segura tenía que hacer lo mismo por las españolas, no ha terminado de salvar nada. Si bien ha logrado embolsar más de 300 millones (el triple que 'El truco final', por ejemplo), se ha quedado lejos de los más de 500 que hizo 'Dunkerque'. El rendimiento de la película de Nolan, de alguna manera, es un enigma en estos tiempos.

Para los exhibidores todo son golpes. Contaban con empezar a paliar el déficit de los cierres primaverales y la ausencia de blockbusters. El anuncio de este aplazamiento con licencia para matar se produce después de los demás. 'Fast & Furious 9', 'Jungle Cruise', 'Wonder Woman 1984', 'Black Widow' o 'The Batman', que se va a 2022, nada menos. Como 'Jurassic World: Dominion'. No sé si seremos nosotros los que estaremos conservados, confitados, en ámbar para entonces. Tampoco sé si los dinosaurios dominarán la tierra dentro de dos años, solo sé que la vida va muy deprisa y que es posible que nunca llegamos a pensar y valorar lo que teníamos en su justa medida. Disney acaba de anunciar que 'Soul' pasará directamente por su plataforma (sin coste alguno) estas navidades. No por esperado resulta menos preocupante.

"No olvidemos que la mayoría de los ingresos de una película todavía proviene de los cines", afirma Eddy Duquenne, CEO de Kinépolis. El anuncio de Cineworld es una seria advertencia para los distribuidores", afirma Thierry Laermans, secretario general de la Federación de Cines Belgas (FCB), el país donde resido desde hace ya ocho años. "Si esto continúa, no quedarán suficientes películas para nosotros. Y los cines son fundamentales para la vida de una película". De momento, los cines belgas están aguantando a pesar de una caída de espectadores del 75%. On verra.