El tráiler de 'Vice' muestra la nueva transformación de Christian Bale: ahora es Dick Cheney y quiere su segundo Óscar

"Algunos vices son más peligrosos que otros". Así lo afirma Adam McKay en su nueva película, 'Vice', cuyo tráiler acaba de llegar a Internet. El director de 'La gran apuesta' ('The Big Short'), aclamada comedia negra con la que ganó el Óscar al mejor guion, regresa con otra potente producción donde sorprende la nueva transformación de Christian Bale.

El actor galés, que ya trabajó a las órdenes de McKay en 'La gran estafa', se pone en la piel de Dick Cheney, el 46º vicepresidente de los Estados Unidos de América. La película narra el ascenso de Cheney hasta convertirse en uno de los políticos más influyentes de la historia de su país, llegando a transformar el mundo con sus decisiones. Y ojo porque Bale está rodeado de un repartazo en el que también figuran Amy Adams, Steve Carell o Sam Rockwell.

Además de los mencionados, en 'Vice' actúan Bill Pullman, Alison Pill, Jesse Plemons, Shea Whigham, Eddie Marsan, Tyler Perry y el gran Bill Camp, entre otros. Estamos ante uno de los mejores elencos del año. Un aspecto en el que también destacaba el anterior film de Adam Mckay; llama mucho la atención el giro que ha dado la carrera del cineasta, después de una década realizando comedias disparatadas protagonizadas por su amigo Will Ferrell, como 'Hermanos por pelotas' ('Step Brothers') o 'Los otros dos' ('The Other Guys').

Además de este largometraje, McKay ha estado trabajando como productor de la serie 'Succession' para HBO y tiene entre manos varios proyectos llamativos, como el remake de 'Toni Erdmann' o un biopic de Elizabeth Holmes con Jennifer Lawrence (bautizado con ironía, 'Bad Blood').

Annapurna Pictures estrena 'Vice' en los cines de EE.UU. el 25 de diciembre, una fecha ideal para salir a pescar en la temporada de premios. 'La gran apuesta' logró 5 nominaciones al Óscar (finalmente sólo fanó uno, como decía, a mejor guion) y por lo que muestra este tráiler, parece que 'Vice' puede acumular una cifra similar. Sin duda entre las apuestas estará el nombre de Christian Bale, que ya tiene una estatuilla por 'The Fighter'.