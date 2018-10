'Vergüenza': Javier Gutiérrez y Malena Alterio son padres en el tráiler de la temporada 2

Parece que los de Movistar+ tenían un as reservado bajo la manga este noviembre, y de hecho, no nos lo habían contado cuando anunciaron sus novedades para este mes. Me refiero a 'Vergüenza', una de las primeras series originales de la plataforma que estrenará su temporada 2 el próximo 30 de noviembre.

Así lo ha anunciado Movistar presentando, también, el tráiler de esta segunda temporada de 'Vergüenza' que llega con unas novedades interesantes. La primera y más evidente es que Javier Gutiérrez y Malena Alterio, bueno, sus personajes de Jesús y Nuria son padres de dos niños: Yusuf y Julia.

Pero además dede Movistar nos prometen que seguiremos pasando mucha vergüenza ajena con situaciones incómodas pero en un nuevo entorno. La paternidad, un viaje y un desastroso rodaje serán los ejes principales de los seis episodios de esta temporada 2.

Además de la "temporada regular" tendremos una novedad: el próximo 24 de diciembre podremos ver un especial de Navidad de 'Vergüenza'... aunque se están reservando los detalles para más adelante. Pues habrá que ver que nos deparan Álvaro Fernández-Armero y Juan Cavestany en estos nuevos episodios pero en principio, pinta bien.