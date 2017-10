Vibrante tráiler de 'El extranjero', la 'Venganza' de Jackie Chan contra Pierce Brosnan

El justiciero urbano ha dado muchas alegrías al mundo del cine a lo largo de los años, desde Charles Bronson hasta Liam Neeson. Este último lideró su propia trilogía gracias al éxito de 'Venganza' ('Taken'), una cinta poco original que funcionaba en gran medida por el gran carisma del actor como héroe de acción. Ahora es Jackie Chan el que sigue una ruta similar con 'El extranjero' ('The Foreigner'), cinta que lidera junto a Pierce Brosnan y que está funcionando muy bien en la taquilla china.

Con un presupuesto de 35 millones de dólares, solamente en China ha recaudado ya 76 desde su estreno el pasado 30 de septiembre. En ella seguiremos a un humilde hombre de negocios (Chan) que decide tomarse la justicia por su mano cuando su hija muerte en un acto de terrorismo. El problema es que no lo va a tener nada fácil para identificar a los responsables, entrando ahí en escena un miembro del gobierno (Brosnan) que puede tener la clave para dar con ellos. Os dejo con su tráiler.

Tráiler en versión original subtitulada

Tráiler doblado al español

Sobre el papel, 'El extranjero' podría estar condenada a ser una película de acción al uso realzada por la presencia de Chan y Brosnan, pero es que además supone el reencuentro de este último con el director Martin Campbell, con quien ya trabajó en su momento en 'Goldeneye'. Campbell es además responsable de 'Casino Royale'. Hay motivos para tener esperanzas adicionales en ella por esto, aunque tampoco nos olvidemos de que suya es también 'Linterna Verde' ('Green Lantern')...

Por su parte, David Marconi -'Enemigo público' ('Enemy of the State')- se ha encargado de adaptar la novela 'The Chinaman', obra de Stephen Leather, de la que parte 'El extranjero'. La mala noticia es que en España aún tendremos que esperar lo suyo para verla, ya que Diamond Films no tiene previsto su estreno en nuestro país hasta el próximo 5 de enero.