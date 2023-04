Vuelven los 'Transformers' con nuevo tráiler y parece que los máquinas están mejor que nunca: 'El despertar de las bestias' promete un espectáculo digno del mismísimo Michael Bay

Ya ha pasado cosa de cuatro meses desde que pudimos echar un primer vistazo a 'Transformers. El despertar de las bestias' en un jugoso teaser que, personalmente, me dejó un sabor de boca mucho mejor del esperado. Ahora, la gente de Paramount Pictures ha decidido lanzar un primer tráiler en condiciones que confirma las buenas sensaciones y que pone toda la carne en el asador.

Cómo están los máquinas

'El despertar de las bestias' llega un lustro después del fantástico spin-off dedicado a 'Bumblebee' y capitaneado por Travis Knight y seis años después de que Michael Bay cerrase su espectacular pentalogía con 'El último caballero' en 2017. Un timing perfecto para servir en bandeja esta precuela ambientada en los años 90 con espíritu de reinicio para la franquicia.

Tras Bay y Knight, el nuevo encargado de capitanear las aventuras de Autobots, Decepticons y ahora también Maximals ha sido Steven Caple Jr.; responsable de la notable 'Creed II' y que debutó en 2016 con el no menos interesante largometraje 'The Land'. El guión, por su parte, corre a cargo de James Vanderbilt —'The Amazing Spider-Man'— y Joby Harold —'Army of the Dead'—.

El próximo 9 de junio podremos echarle el guante a esta nueva traslación de los icónicos juguetes de Hasbro a la gran pantalla. Mientras tanto, os dejo con la sinopsis oficial del largometraje.

"Retomando la acción y el espectáculo que han cautivado a los cinéfilos de todo el mundo, “Transformers: El despertar de las bestias” llevará al público a una aventura ambientada en los 90 alrededor del mundo, con los Autobots, e introducirá una facción totalmente nueva de Transformers, los Maximals, que se unirán a ellos como aliados en la actual batalla por la Tierra".

