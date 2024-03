"A mí sí que me dieron por el culo". El actor de 'El señor de los anillos' que fue despedido por Peter Jackson el día antes de empezar a rodar

Los directores suelen tener bastante claro qué actores quieren que interpreten a los protagonistas de sus películas. Luego no es siempre posible conseguirlo, pero lo que sí es extremadamente raro es fichar a alguien y despedirlo justo el día antes de rodar. Eso es justo lo que sucedió en el caso de la trilogía de 'El señor de los anillos' con Stuart Townsend, el intérprete inicialmente elegido por Peter Jackson para dar vida a Aragorn.

"Nos equivocamos totalmente con Stuart y aceptamos que fue culpa nuestra"

Todos sabemos ya que ese papel fue finalmente a manos de Viggo Mortensen, quien aceptó interpretar a Aragorn pese a sus dudas iniciales por la insistencia de su hijo Henry. No obstante, lo que ahora nos interesa a todos es cómo se produjo la salida de Townsend, quien tenía apenas 26 años por aquel entonces y en una charla con EW varios años después dejó claro que no se lo tomó precisamente bien:

Hace dos semanas leí por fin un artículo en el que los cineastas decían: "Nos equivocamos totalmente con Stuart y aceptamos que fue culpa nuestra", lo cual fue muy agradable porque a mí sí que me dieron por el culo. Estuve allí ensayando y entrenando durante dos meses, y me despidieron el día antes de que empezara el rodaje.

Después me dijeron que no me iban a pagar porque había incumplido el contrato por no haber trabajado el tiempo suficiente. Lo había pasado mal con ellos, así que casi me sentí aliviado de marcharme hasta que me dijeron que no me pagarían. No tengo buenos sentimientos hacia los responsables, de verdad. El director Peter Jackson me quería a mí y luego parece que se lo pensó mejor porque en realidad quería a alguien 20 años mayor que yo y completamente diferente.

No obstante, hablando con The Irish Independent rebajó un poco el rencor por lo sucedido: "Me despidieron incluso antes de empezar a rodar porque decían que no trabajaba lo suficiente, lo cual es totalmente ridículo. Me encanta trabajar, soy un trabajador. Sólo era trabajo, sólo era una cuestión de ego. No me rompieron el corazón y nadie murió".

Lo que sí es evidente es que el papel de Aragorn convirtió a Mortensen en una estrella, mientras que Townsend participó en algunos títulos bastante conocidos como 'La reina de los condenados', donde sustituyó a Tom Cruise en el papel de Lestat, o 'La liga de los hombres extraordinarios', pero ninguna de ellas fue muy bien recibida.

