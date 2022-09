"Ahora nos autocensuramos y 'Airbag' no se podría hacer". Karra Elejalde critica la falta de valentía del cine español en 'El Hormiguero'

Karra Elejalde lleva varias décadas demostrando su talento, aunque muchos le recuerdan principalmente por dos de las comedias más emblemáticas de la historia del cine español. Me refiero a 'Airbag', que este año está celebrando el 25 aniversario de su estreno, y '8 Apellidos vascos'. Curiosamente, el actor cree que hoy en día simplemente no les dejarían hacer la película dirigida por Juanma Bajo Ulloa en 1997.

"No se puede crear con el freno de mano echado"

Elejalde ha confesado eso durante su paso por 'El Hormiguero' para promocionar el inminente estreno de 'La vida padre', una comedia culinaria que protagoniza junto a Enric Auquer ('Sky Rojo'). De hecho, ha lamentado profundamente la situación actual del cine español, criticando que los propios artistas se autocensuran para que sus proyectos salgan adelante:

Ahora no nos la dejarían hacer, no encontraríamos una plataforma o una cadena porque después de 'Airbag' hemos escrito otros guiones no tan heavies y no han prosperado. Ahora estamos viviendo un momento en el que ya no existe la censura, sino que somos nosotros desde el guion que nos autocensuramos para que el proyecto funcione. 'Airbag' hoy no se podría hacer.

El propio actor también quiso destacar al respecto que se están quedando cosas maravillosas por el camino, ya que "no se puede crear con el freno de mano echado". Y es muy difícil llevarle la contraria en esto, pues seguro que a todos se nos ocurren infinidad de títulos que partían de una cine de lo más suculenta y que a la hora de la verdad no se atrevían a exprimirla o simplemente decidían no hacerlo para que fuese más accesible.

No nos olvidemos tampoco de que Elejalde también es guionista, pues él mismo escribió 'Airbag' junto a Bajo Ulloa y Fernando Guillén Cuervo. Posteriormente, el protagonista de 'Los Cronocrímenes' también participó en los libretos de 'Año Mariano' y 'Torapia', pero ningún guion suyo ha llegado a la gran pantalla desde entonces.