Aunque Marvel consiga a los X-Men, Hugh Jackman no volverá a ser Logan

Tras comprar Marvel y Lucasfilm, Disney está a punto de adquirir la rama de entretenimiento de Fox e incorporar a su catálogo más marcas y personajes de éxito. Aunque no creo que la reducción de competencia sea algo positivo, los fans del cine de superhéroes parecen entusiasmados ante la posibilidad de que Marvel pueda usar a los X-Men en su universo cinematográfico.

Desde hace años se especula con la posibilidad de que algunos mutantes formen parte de los Vengadores, como pasa en los cómics, sobre todo después de que Marvel y Sony llegasen a un acuerdo para compartir al nuevo Spider-Man. Sin embargo, en lugar de pedir prestado, Disney va a comprar. Y los X-Men compartirán la pantalla con los Vengadores pero entre ellos no estará el Lobezno (Wolverine) de Hugh Jackman.

Numerosos medios se han hecho eco estos días de un rumor sobre el regreso de Jackman como el superhéroe, una vez que Disney logre juntar a todos los superhéroes de Marvel. Sonaba extraño después de 'Logan' y ahora el actor lo ha desmentido. A punto de estrenar 'El gran showman' (por la que ha sido nominado al Globo de Oro), Jackman parece satisfecho de haber pasado página y confirma que no volverá a dar vida al superhéroe:

"Es interesante porque durante 17 años estuve pensando que sería genial, que me encantaría verlo, particularmente Iron Man, Hulk y Lobezno juntos. Y cada vez que veía una película de los Vengadores podía ver a Lobezno en medio de todos ellos, como golpeando a todos en la cabeza. Pero pensé: 'Oh, bueno, eso no va a ocurrir'. Y cuando vi por primera vez ese titular (era solamente una posibilidad y quién sabe qué va a pasar, obviamente) me dije: '¡Espera!'. Pero, por desgracia, creo que ese barco ha zarpado para mí, aunque me gustaría ver ahí a otro actor como Lobezno."

Aunque es una pena que no vayamos a ver nunca a este Lobezno en los Vengadores, tiene sentido tal como ha transcurrido todo. No sólo por 'Logan'; Marvel está a punto de cerrar la actual etapa de su universo con 'La guerra del infinito' y su secuela, tras la cual va a renovar a casi todo el grupo, así que aunque consigan a los X-Men, y Hugh Jackman cambiese de idea, compartiría la pantalla con nuevos personajes, no con los Iron Man y Hulk actuales. Y no sería lo mismo. Lo más lógico es que ocurra lo mismo que con Spider-Man, un reboot de los mutantes.