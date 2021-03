Benedict Cumberbatch no cierra la puerta a continuar 'Sherlock': "Tal vez podría ser una película en lugar de una temporada"

La elegante versión de la BBC, 'Sherlock', llegó para enamorarnos a todos hace más de diez años. Entre muchas otras cosas situó a su protagonista, Benedict Cumberbatch en el punto de mira. Ahora el actor, estrella Marvel, no cierra la puerta a una posible nueva temporada.

Elemental

La serie, que se originó en la BBC en 2010 antes de reventar el mundo a través de Netflix, se emitió durante cuatro temporadas (lo siento, es británica, así que "cuatro series") y un episodio especial. Y es que ha llovido mucho desde el último episodio, emitido en 2017, y los fans siguen esperando un regreso.

Preguntado recientemente sobre la posibilidad de una quinta temporada de 'Sherlock', Benedict Cumberbatch soltó ese clásico "nunca digas nunca" que tan buenos resultados ha dado en la vida a Florentino Pérez, por ejemplo.

"Soy la peor persona a la que preguntar sobre esto porque nunca diría que no, obviamente. Pero no lo sé. Y soy la peor persona a la que preguntar porque mi agenda está llena en este momento, al igual que la de Martin y todos los demás actores clave involucrados. Entonces, ¿quién sabe? Quizás algún día, si el guión es bueno. O tal vez podría ser una película en lugar de una temporada. ¿Quién sabe? Pero de todos modos , no por ahora".

Lo cierto es que ambos protagonistas están bastante ocupados con sus quehaceres en el Universo Marvel, pero nunca ha pasado nada por soñar, y si algo tiene el personaje de Sir Arthur Conan Doyle es posibilidad de continuar contando buenas historias. Ojalá.