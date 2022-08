"¡Boicot! ¡Esto es una mierda!": John Leguizamo carga contra la elección de James Franco como Fidel Castro

En sus más de 35 años como actor, John Leguizamo ha visto (y ha hecho) de todo, desde 'Romeo y Julieta' hasta 'Atrapado por su pasado' pasando por 'Super Mario Bros'. Pero llegar hasta allí no fue fácil: su familia se mudó desde Bogotá hasta Nueva York y tuvo que hacer frente al racismo sistémico de los Estados Unidos. Por eso, cuando esta semana se enteró de que James Franco interpretaría a Fidel Castro se enfadó... Y de qué manera.

No es latino

Añadiendo una imagen con un titular de Deadline ("James Franco hará de Fidel Castro en 'Alina of Cuba'"), Leguizamo se ha desquitado a gusto en Instagram, donde ronda los 22000 likes: normalmente, sus reflexiones sobre el racismo en Hollywood tienen mucho más tirón que el resto de sus posts.

¿Cómo sigue pasando esto? ¿Cómo Hollywood nos excluye pero también roba nuestras narrativas? ¡No más apropiación de Hollywood y streamers! ¡Boicot! ¡Esto es una mierda! ¡Además es una historia difícil de contar sin caer en el engrandecimiento, que estaría mal! No tengo problemas con Franco, ¡pero no es latino!

El día siguiente, Leguizamo intentó bajar los humos y el tono del discurso con un vídeo más o menos apaciguador en el que explicaba su enfado del día anterior: "Crecí en una época donde la gente latina no podía interpretar a gente latina en el cine (...) No podíamos hacer nuestros propioa papeles. Había gente pintándose la cara de marrón para parece latina en 'West Side Story', o Eli Wallach en 'Los siete magníficos'. Esa es la época en la que crecí. La época donde te decían que tenías que cambiar tu nombre, estar lejos del sol, que solo los latinos con piel blanca conseguirían trabajos"

John Martínez O'Felan, productor de 'Alina of Cuba', que seguirá la vida de la hija de Castro, ha contestado. ¿Llamándole por teléfono y solucionando sus problemas por privado? Por supuesto que no: en las páginas de The Hollywood Reporter.

Un tío como John Leguizamo históricamente ha sido visto por los hispanos como uno de los primeros actores descendientes de latinos de América y siempre le he admirado como un compañero menospreciado. Pero sus comentarios son culturalmente poco educados y un ataque a ciegas con cero sustancia a este proyecto. La realidad de la ignorancia se cae cuando sufiere que es su visión personal en ser 'Latino', porque una masa de tierra o área en la que vivir no determina la historia sanguínea o genética de una persona.

James Franco, ajeno a la polémica, ha afirmado que está trabajando en el acento de Castro, algo que ha sentado mal a la comunidad latina porque, bueno, ellos lo tienen de serie. Por ejemplo, Jeff Torres ha dicho en Twitter "Estoy haciendo la audición para otro traficante latinoamericano y James Franco va a hacer de Fidel Castro". La polémica está servida.