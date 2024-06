Christian Bale confirma el motivo por el que su Batman no aparece en 'Flash' y cuál es el único requisito que pone para volver: "Ese fue nuestro pacto"

No es mi intención hacer aún más sangre de una película que ya se desangró en el suelo sin posibilidad de ser revivida: 'Flash' (0 'The Flash') fue recibida con división de opiniones pero en taquilla cosechó un absoluto y sorprendente fracaso, a pesar de su paseo de estrellas y cameos imposibles que estiraban todo lo posible las posibilidades de los multiversos. No obstante, hubo alguien que se echó en falta, y no es porque no lo intentaran desde Warner: Christian Bale.

En 'Flash' aparecen hasta tres actores como Batman (uno de ellos es la gran sorpresa del final) pero los rumores no eran ciertos y nunca vemos a Bale, protagonista de la trilogía que dirigió Christopher Nolan. El actor británico puso solo una pequeña condición a Warner para ponerse de nuevo el manto del Cruzado Enmascarado.

Bueno, Bale, ya está bien

A Christian Bale lo de tener a Andy Muschietti en la silla de director no le terminó de convencer demasiado: para ponerse otra vez la capucha de Batman solo tenía que volver Nolan. Ya ves, así de sencillo. No es una cosa nueva, y de hecho lleva años diciéndoselo a todo el que quiera escucharlo. ¿Quieres un cameo de Bale en tu película de multiversos? Llama a uno de los directores más importantes del mundo, a ver si le apetece.

"Para mí, sería un tema de Chris Nolan, si decide volver a hacerlo, y si elige seguir mi camino de nuevo. Entonces sí, lo consideraría porque ese fue siempre nuestro pacto. Dijimos que solo haríamos tres. Y después me dije a mí mismo que solo volvería a hacerlo con Chris."

Con o sin Christian Bale, 'Flash' ha supuesto un varapalo en los planes del estudio, que tras el adiós de Ben Affleck ya confiaba en hacer de Michael Keaton un nuevo viejo Batman del que poder exprimir todo el jugo con el multiverso. En su lugar ha decidido apostar por el reboot de todo el universo DC que lidera James Gunn y que empieza con una nueva 'Superman'. Por otro lado, Warner y DC confían en otras sagas paralelas, 'The Batman' con Robert Pattinson y 'Joker' con Joaquin Phoenix, ambas con secuelas en marcha. Lo que parece imposible es que puedan recuperar al caballero oscuro de Christian Bale.

