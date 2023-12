"No había muchas peticiones de que volviera a hacerlo". George Clooney asegura que no volverá a ser Batman después de 'Flash'

No ha habido actor elegido para hacer de Batman que no haya venido con un puñado de quejas de fans bajo el brazo. Es casi como una tradición incluso desde los tiempos de Michael Keaton: antes de ver un solo fotograma de la película, no nos gusta la elección. Sin embargo, no hay tantos casos donde, después de ver la película, hayamos decidido, casi por unanimidad, que el actor es un superhéroe terrible. Al menos hasta que llegó George Clooney.

¡Santo bat-cameo!

También es verdad que Clooney tuvo mala suerte y fichó para 'Batman y Robin', posiblemente la peor película jamás hecha sobre el Cruzado Enmascarado que trataba de devolver al personaje el camp que perdió con Tim Burton con un resultado desastroso. El propio actor ha hablado contra la película y el guion en varias ocasiones ("Es un guion terrible, te dirá su guionista. Estoy fatal en ella, te digo yo") pero lo cierto es que no le importó retomar su papel durante unos segundos en un cameo sorpresa en 'Flash'.

Pero lo que muchos se preguntaron después de ver la película era si el actor era oficialmente el nuevo Batman del Universo Extendido DC o no. De hecho, The Hollywood Reporter le ha preguntado en la premiere de 'The boys on the boat', su nuevo título como director, y la respuesta no puede ser más bromista: "Oh, sí. Por lo que sea no había muchas peticiones de que volviera a hacer mi papel como Batman. No sé por qué". Dando a entender, obviamente, que no volveremos a verle con la capa y la máscara en la pantalla.

No sufráis: James Gunn ya ha dicho que en su nuevo universo Batman no será interpretado por Clooney, y que todo fue más una broma que guardaron en secreto durante medio año. Lo malo es que solo salía como Bruce Wayne y nos quedamos sin ver los bat-pezones una última vez. No se puede tener todo.

En Espinof: