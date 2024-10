Christopher Lee estará en lo nuevo de 'El señor de los anillos'... a pesar de que murió hace una década

Christopher Lee, a lo largo de su carrera, se convirtió en un mito del cine por muchas razones: se convirtió en Drácula con las películas de la Hammer, fue el Scaramanga de James Bond y hasta le dio tiempo a aparecer en las precuelas de 'Star Wars'. Pero si hubo un papel que le convirtió en un tótem inamovible para la cultura popular, ese fue el de Saruman en 'El señor de los anillos' y 'El Hobbit', un personaje que ahora repetirá... nueve años después de su muerte.

El retorno de Lee

Antes de nada: no os asustéis, no se trata de inteligencia artificial (al menos, por ahora). Según explicó Philippa Boyens a TheOneRing en la Cómic Con de Nueva York, el actor volverá a poner voz a Saruman en 'La guerra de los Rohirrim' utilizando frases que quedaron descartadas en el montaje de las seis películas anteriores ambientadas en la Tierra Media. Y para asegurarse de que no hay ningún problema, tienen el beneplácito de su viuda, Gitte Lee (que murió poco después de darlo, por cierto).

Durante un tiempo, según asegura Boyens, estuvieron a punto de contratar a un imitador, pero decidieron decantarse por usar la voz original de Lee, aunque supusiera más trabajo de selección. Habrá que ver cómo lo han solucionado, porque Saruman, en esta película, es un personaje muy diferente al de las películas anteriores: se trata de un mago que era un aliado de los hombres antes de sucumbir al poder de Sauron.

No es el único actor de la trilogía original al que volveremos a escuchar: también Miranda Otto pondrá la voz a Eowyn... y es probable que haya algunos secretos y cameos que no hayan querido desvelarnos aún. El 13 de diciembre llegará a nuestros cines, y después de 'Los anillos de poder', ¿estáis preparados para volver a la Tierra Media?

