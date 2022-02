Dakota Johnson será Madame Web, la primera protagonista femenina del Universo Spider-Man de Sony

En septiembre de 2019 la gente de Sony Pictures dejó clara su intención de continuar ampliando su peculiar Spider-Verso cinematográfico, anunciando que después de Venom, Michael Morbius y Kraven el Cazador, el próximo personaje que gozaría de su propio largometraje en solitario sería Madame Web. Pues bien, hoy hemos conocido el nombre de la actriz que se pondrá en su piel.

Habemus Web

Según ha publicado en exclusiva Deadline, nada menos que Dakota Johnson sería la encargada de dar vida a Cassandra Webb una vez finalice el proceso de negociación en el que está inmersa —las fuentes matizan que el acuerdo no está cerrado, pero no se esperan sorpresas al respecto—. Un fichaje un tanto peculiar si tenemos en cuenta que la Madame Web a la que conocemos es una anciana con una enfermedad neuromuscular crónica.

Aunque aún no hay demasiados detalles sobre el título en cuestión, ha trascendido que esta podría ser la llave de Sony para afianzar su multiverso de forma definitiva. De hecho, en las series 'Spider-Man' —1994— y 'Ultimate Spider-Man', ya se exploró este concepto, así que raro sería que, tras el éxito de 'No Way Home', en Sony no siguiesen explotando esta jugosa gallina de los huevos de oro.

La película de Madame Webb, basada en el personaje creado por Denny O'Neil y John Romita Jr. en 1980, aún no cuenta con fechas de estreno o inicio de producción y se encuentra en pleno desarrollo. Su guión correrá a cargo de Matt Sazama y Burk Sharpless —'Morbius'— y el asiento de la directora lo ocupará S.J. Clarkson, que ya ha tenido experiencia con los superhéroes marvelitas en las series 'Jessica Jones' y 'The Defenders'.