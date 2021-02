David Boreanaz y James Masters ofrecen su apoyo a Charisma Carpenter tras sus acusaciones a Joss Whedon: "el set de Buffy no estuvo libre de problemas"

Hace ya casi una semana que Charisma Carpenter publicó unas duras acusaciones contra Joss Whedon por abusos reiterados en los sets de 'Buffy, Cazavampiros' y 'Angel'. Poco después, Sarah Michelle Gellar y Michelle Trachtenberg se sumaron a las críticas hacia Whedon, pero los actores masculinos de ambas series han tardado más en pronunciarse. Ahora han sido David Boreanaz y James Masters los que han mostrado su apoyo en público a Carpenter.

Recordemos que Boreanaz y Masters daban vida a Angel y Spike, dos de los personajes más populares del universo creado por Whedon, tanto que el primero llegó a tener su propio spin-off. Boreanaz ha optado por publicar un sencillo mensaje en twitter comentando que "estoy aquí para escucharte y apoyarte. Orgulloso de tu fuerza", algo que Carpenter ha agradecido, mencionando que el actor también le ha mostrado su apoyo en privado, sobre todo desde la publicación de su mensaje.

Por su parte, Masters se extendió algo más en su mensaje en twitter con unos términos que recuerda a lo publicado por Gellar días antes: "Aunque siempre me sentiré honrado por haber interpretado a Spike, el set de Buffy no estuvo libre de problemas. No apoyo ningún tipo de abuso y me rompe el corazón descubrir las experiencias de parte del reparto. Mando mi amor y apoyo a todos los involucrados".

Nicholas Brendon no se posiciona

El que no ha querido pronunciarse sobre lo sucedido ha sido Nicholas Brendon, ya que ha comentado en Facebook que "no voy a hablar de Joss aún. Es muy personal para mí, así que lo haré cuando esté listo". Tengamos en cuenta que el actor, conocido por haber dado vida a Xander en 'Buffy, Cazavampiros', tiene otras preocupaciones, como someterse a una operación para, según Metro, poner remedio a una parálisis de su pene fruto de un accidente.

ACTUALIZACIÓN: Brendon se ha pronunciado finalmente sobre lo sucedido diciendo lo siguiente:

A menos que conozcas a Joss, es un poco... Solo espero que todo mejore, se cure, y que acaba siendo una persona mejor, porque creo que sobre eso va la vida. ¿Sabes lo que quiero decir? Sin atacar a nadie... Quiero decir... ¿hubo infracciones? Sí, las hubo. Conmigo también. Yo también tuve mis cosas con Joss, y le adoro. Quiero decir... Para mí, yo cogí lo bueno y lo malo, pero eso no es para todos.